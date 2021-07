Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) pitää EU:n ilmastopaketin hiilinielutavoitetta Suomelle korkeana. Komissio julkisti keskiviikkona esityksensä suuresta ilmastopaketista.

Leppä arvioi Twitterissä, että komission Suomelle esittämä 17,8 miljoonan hiilidioksiditonnin tavoite ”on korkea, mutta saavutettavissa”.

Vihreät on ollut luvusta päinvastaista mieltä kuin Leppä. Europarlamentaarikko Ville Niinistö (vihr) on huomauttanut, että Suomessa muutos alustavasti laskee velvoitetta. Myös ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) piti Ylen A-studiossa keskiviikkona tavoitetta vaatimattomana. Hän odotti Suomelle suurempaa lukua.

Myös ympäristöjärjestö Greenpeace katsoo, että EU:n kokonaistavoite on vaatimaton, eikä Suomelle esitetty 17,8 miljoonan hiilidioksiditonnin tavoite käytännössä edes edellyttäisi nielun kasvattamista nykytasolta. Niin ikään Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä Suomen tavoiteluku vaikuttaa hyvin pieneltä.

Nielut elävät hakkuiden mukana

Lepän avustaja Teppo Säkkinen muistuttaa Twitterissä, että nielut elävät vuosittain hakkuiden mukana. Säkkinen käy läpi Suomen lukuja viime vuosilta: viime vuonna nielu oli 23 hiilidioksiditonnia, toissa vuonna 17,4 ja vuonna 2018 9,8 hiilidioksiditonnia. Säkkinen huomauttaa, että Luonnonvarakeskuksen ennuste vuodelle 2030 on 16,5 hiilidioksiditonnia.

Lepän mukaan Suomen hiilinielut ovat suuret metsien kestävän käytön ja hoidon ansiosta.

”Asetusehdotus on arvioitava huolellisesti, ja varmistettava kestävän metsätalouden toimintaedellytykset”, Leppä toteaa Twitterissä.

”Suomen etua on valvottava tiukasti myös jatkokäsittelyssä. Jokaisen maan on vastattava itse omista päästöistään ja nieluistaan. Komission väläyttämä yhteinen nielureservi luo väärät kannustimet päästövähennyksiin. Onneksi se jää vapaaehtoiseksi.”

Laskentamalli ”aiempaa selkeämpi”

Nielujen laskentatapa on määrä uudistaa vuoden 2025 jälkeen ja tavoitteista on tulossa kansallisesti sitovia. Lepän mukaan Suomi on ajanut pitkään hiilinielujen laskentaa ”luonnontieteen, ei poliittisten laskentamallien pohjalta”.

”Komission LULUCF-esitys näyttää ottavan askeleen tähän suuntaan”, hän arvioi nyt Twitterissä.

”Nielujen laskentamalli on aiempaa selkeämpi, kun laskennat perustuvat raportoituihin päästöihin ja poistumiin, eli siihen mitä metsässä todella tapahtuu. Tämä tunnistaa Suomessa tehdyn pitkäjänteisen työn metsien kestävässä hoidossa.”

Myös Greenpeace kiittää sitä, että hiilinielujen hankalaksi koetuista vertailutasoista luovutaan. Järjestön mukaan tilalle tulevat selkeät, maakohtaiset velvoitteet nielujen määrälle vuonna 2030.