Entinen työministeri ja paperimies, nykyinen Kouvolan kaupunginvaltuutettu Jari Lindström (sin) katsoo Suomen tarvitsevan uuden kilpailukykysopimuksen, kikyn.

”En ota kantaa siihen minkä sisältöinen uusi kiky olisi, mutta olisi aivan posketonta kuvitella, että kiky oli kertaluonteinen, Sipilän hallituksen ihan ikioma tekele. Tai siis työmarkkinajärjestöjen kerran neuvottelema”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Lindström muistuttaa, että Suomi elää yhteisvaluutta eurossa, mikä tarkoittaa sitä, ettei talouden suuntaa voida korjata devalvoimalla, eli kotimaisen valuutan arvoa laskemalla.

”Kun devalvaatio ei ole enää käytössä, niin pitäisi tehdä sisäinen devalvaatio. Ja sepä onkin vaikeaa. Jopa tuskaisen vaikeaa. Ja silti, välttämätöntä”, Lindström huomauttaa.

Hän korostaa, että koska Suomi on erittäin riippuvainen viennistä, ei ole mitenkään yhdentekevää, miten vientialan yritykset kokevat Suomen investointikohteena ja sitä kautta työllistäjänä.

“Oli heidän näkökulmistaan nyt sitten mitä mieltä tahansa, niin ohittaa niitä ei voi”, Lindström painottaa.

Samalla ex-työministeri huomauttaa, että toimilla alkaa olla kiire.

”Sipilän hallituksen aikana solmittu kustannuskilpailukykysopimus ei voi jäädä ainutlaatuiseksi vaan sen kaltaisia toimia tarvitaan jatkossakin. Jos siis Suomi aikoo pärjätä, turvata työpaikkansa ja elää eurossa. Jos näissä reunaehdoissa on jotain josta on eri mieltä, niin se toki sallittakoon. Mutta nyt ollaan EU:ssa ja eurossa ja se laittaa meidät jatkuvasti elämään niillä elementeillä jota on käytettävissä. Itse pitää uskaltaa ja osata tehdä. Ja se on aivan varmaa, että jos kaikkia yrittää miellyttää, niin ei hyvä heilu. En väitä tätä helpoksi tieksi. Mutta näiden yt-uutisten keskellä kannattaisi toimia ajoissa. Tämä kun ei ole puoluepolitiikkaa vaan Suomen hoitamista. Aikaa meillä ei ylettömästi ole. Sen vuoksi syksyn aikana, kannustan vahvasti hallitusta rohkeuteen. Meillä alkaa olemaan kiire”, Lindström sanoo.

Uutta kikyä esitti tällä viikolla myös keskustan varapuheenjohtaja Petri Honkonen. Hän pitää sitä vaihtoehtona yleissitovuuden purkamiselle.

Niin sanotut kiky-tunnit johtivat viime talvena laajaan lakkoaaltoon Suomessa. Lopulta ne poistuivat työehtosopimuksista kovan riitelyn jälkeen.

Jari Lindström ottaa kantaa myös pääministeri Sanna Marinin (sd) lauantaina metsäjätti UPM:n sulkemisaikeisiin liittyen. UPM ilmoitti keskiviikkona suunnittelevansa Jämsän Kaipolan paperitehtaan sulkemista vuoden loppuun mennessä.

Marin kertoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina, ettei hän saanut etukäteen ilmoitusta asiasta.

”En nyt sitten tiedä mistä tuo kertoo. Ei kai ole niin, että keskusteluyhteyttä ei ole? Ei voi olla niin. Tapasin itse säännöllisesti työmarkkinaosapuolia. Sekä työnantajan että työntekijöiden edustajia. UPM:n Jussi Pesosenkin moneen eri otteeseen. Koin nämä tapaamiset erittäin tärkeiksi. Ja monestakin syystä. Mutta yksi tärkeimmistä oli se, että siinä voi keskustella hankalistakin asioista ja suoraan. Ja koin, että näin myös tapahtui. Yhteydenpito on äärimmäisen tärkeätä”, Lindström kommentoi.

Lisää aiheesta: