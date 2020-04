Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) toimitusjohtaja Juha Tuominen puhui Helsingin koronatilanteesta vakavaan sävyyn kaupungin tiedotustilaisuudessa.

Tuominen totesi, että ”tartuntatilanne on oikeasti vieläkin vakava”. Hän halusi painottaa, kuinka tärkeää rajoitustoimia on yhä jokaisen noudattaa. Rajoitusten avulla tartuntaketjut on onnistuttu Tuomisen mukaan pitämään kohtalaisesti hallussa ja sairaanhoidon kapasiteetti on riittänyt hyvin.

”Muutokset tässä tartuntaketjun tartuttavuudessa voivat olla kuitenkin vakavia ja on tärkeää, että saamme kaikki erityiset poikkeamat kiinni”, Tuominen painotti.

Somaliyhteisön tautiryvästymä on Tuomisen mukaan niin merkittävä asia, että siihen puuttumiseen tulee löytää kaikki tarvittavat keinot. Helsinki ja HUS tiedottivat aiemmin, että 1,8 prosentilla somalinkielisestä väestöstä on todettu koronatartunta, kun keskimäärin helsinkiläisten keskuudessa vastaava luku on 0,2 prosenttia.

Tuomisen mukaan nyt vaaditaan tehostettuja toimenpiteitä ja viestintää, mutta erityisen tärkeää on huolehtia ohjeista, joita kaikille on Suomessa annettu. Tuominen korostaa, että tartunnan saaneen ja altistuneiden tulee eristää itsensä tismalleen ohjeiden mukaisesti.

”Sen täytyy toteutua juuri niin kuin on ohjeistettu. Siitä ei ole syytä poiketa, ja kaikki siitä poikkeamiset lisäävät tartunnan leviämisen riskiä. Nämä kaikki seikat yhdessä sen kanssa, että meillä on vielä pitkä tie taivallettavana tämän epidemian kanssa, johtivat siihen, että katsoimme selkeimmäksi ja parhaaksi nostaa tämä asia yhdessä Helsingin kaupungin kanssa tiettäväksi”, Tuominen sanoi tiedotustilaisuudessa.

