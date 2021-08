Helteinen kesä on lisännyt ilmalämpöpumppujen suosiota.

LähiTapiolan korvauspäällikkö Jussi Korpelainen varoittaa kesämökillään ilmalämpöpumppua käyttäviä tekemästä pahaa virhettä.

”Kun vapaa-ajan asuntojen varustelutasot paranevat ja niissä on ilmalämpöpumppuja, ajoittain tulee vastaan vahinkoja, joissa on jätetty talveksi vedet päälle ja ilmalämpöpumppu on ainoa lämmönlähde”, Korpelainen sanoo.

”Meilläkin on suojeluohjeissa todettu, että se ei saa olla ainoa lämmön lähde. Tässä on ilmeinen riskin paikka, jota ei tule aina ajatelleeksi.”

Kun tulee tarpeeksi kylmä, ilmalämpöpumppu ei pysty tuottamaan tarpeeksi lämpöä, minkä seurauksena putket jäätyvät, rikkoutuvat ja alkavat vuotaa viimeistään sulaessaan.

”Kyse olisi lähtökohtaisesti vakuutuksesta korvattavasta vuotovahingosta, mutta jouduttaisiin miettimään suojeluohjeita, joissa tulisi vastaan se, onko ilmalämpöpumppu ollut ainoana lämmön lähteenä ja onko tyhjillään olleessa rakennuksessa ollut vedet päällä.”

Jos todettaisiin, että suojeluohjeen laiminlyönti olisi vaikuttanut vahingon syntyyn tai laajuuteen, alennettaisiin Korpelaisen mukaan vakuutuskorvausta.

”Arviointi tehdään aina tapauskohtaisesti. Tyypillinen korvauksen alentamisen määrä on viidesosa tai neljäsosa.”

Kylmyydessä hajonneet putket voivat johtaa mökin omistajan kannalta kauheaan lopputulokseen.

”Ne ovat hurjia tilanteita ja hurjannäköisiä kuvia, kun pahimmillaan rakennuksessa voi olla puoli metriä jäätä.”

Vuosittain tulee joitakin erittäin kalliita yksittäisiä tapauksia, joissa mittava kosteusvahinko tuhoaa rakennusta pitkään.

”Yksittäiset omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen vuotovahingot menevät yli 100 000 euron.”

Voisi siis olla joissain yksittäisissä tapauksissa mahdollista, että omistajan laiminlyönnistä johtuva kesämökin poikkeuksellisen paha vuotovahinko johtaisi jopa kymmenien tuhansien eurojen vähennykseen vakuutuskorvauksessa.

”Siihenhän se voisi johtaa. Muiden tekijöiden ohella kuitenkin myös vahingon kokoluokka vaikuttaa, kun arvioidaan vähennyksen määrää. Käytännössä siis niin, että isomman vahingon kohdalla prosentuaalinen vähennys usein jää pienemmäksi. Suojeluohjeiden tarkoituksena ei kuitenkaan ole korvausten alentaminen vaan asiakkaiden ohjaaminen toimimaan siten, ettei vahinkoja sattuisi. Tämän vuoksi jokaisen kannattaakin tutustua oman vakuutuksensa suojeluohjeisiin.”

LähiTapiolan mukaan hyvä keino ehkäistä mökin vesivahinkoja on sulkea rakennuksen pääsulku tai kytkeä käyttövesipumppu pois päältä, jos mökki jää tyhjilleen vähänkin pidemmäksi ajaksi.