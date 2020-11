Kansalaisaloite kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta päätyi lyhyen keskustelun jälkeen pöydälle eduskunnassa torstaina, koska istunnossa ei ollut paikalla asian käsittelyn kannalta keskeisiä ministereitä. Keskustelu aloitteesta siirrettiin täysistuntoon 2. joulukuuta.

Ennen pöydällepanoehdotusta ja keskustelun keskeyttämistä kuultiin muutama puheenvuoro, joista muun muassa vasemmistoliiton puhe oli aloitetta puoltava, perussuomalaisten vastustava.

Kansalaisaloite ehdottaa lakimuutosta, joka ”poistaa rankaisemisen kannabiksen käytöstä, omaa käyttöä varten tapahtuvasta pienen määrän hallussapidosta ja muutaman kannabiskasvin kasvattamisesta omaan käyttöön”. Ehdotettujen muutosten jälkeen kannabiksen henkilökohtaisesta käytöstä tai sitä varten kasvattamisesta ei enää rangaistaisi, mikäli kannabiksen määrä ei ylittäisi 25 grammaa tai neljän kukkivan kannabiskasvin lukumäärää.

Aloitteessa dekriminalisointia perustellaan muun muassa sillä, että kannabiksen kokeilu ja käyttö on yleistynyt kriminalisoinnista huolimatta, sekä sillä, että nykykäytännön aiheuttamat rekisterimerkinnät voivat vaikuttaa nuorten henkilöiden elämänkulkuun ja altistaa syrjäytymiselle.

Hallituspuolue keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen ilmoitti eduskuntaryhmän kannan Twitterissä.

”Tänään keskustan ek-ryhmä keskusteli #kannabis laillistaminen #kansalaisaloite Totesimme, että emme kannata aloitetta. Päihdeongelmiin puuttumiseen ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämiseen ratkaisu ei meistä ole huumeiden laillistaminen. Palveluja ja hoitoonohjausta tarvitaan lisää”, Kurvinen linjasi.

Hän sai useilta käyttäjiltä palautetta väärän laillistamis-termin käytöstä. Eräs Twitter-keskustelija toivoi keskustaryhmän joskus keskustelevan ”myös itse aloitteen aiheesta eli kannabiksen dekriminalisoinnista”.

”Siitäkin jo jonkin verran keskustelimme tänään”, Kurvinen kuittasi kritiikin.

Antti Kurvinen sai kuulla väärän termin käytöstä. Kuva: Petteri Paalasmaa

Depenalisointi, dekriminalisointi ja laillistaminen

Kannabis on Suomessa luokiteltu huumausaineeksi ja sen tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu, kauppa, käsittely, hallussapito ja käyttö on laissa kielletty. Maailmalla on käytössä eriasteisia malleja keventää kannabiksen rangaistavuutta.

THL:n verkkosivujen mukaan:

– Depenalisointi tarkoittaa seuraamusten lieventämistä eli sitä, että teot ovat yhä lainvastaisia, mutta niistä ei tavanomaisissa tapauksissa enää rangaista.

– Dekriminalisointi tarkoittaa, että kannabiksen tai muiden huumausaineiden käyttö ja esimerkiksi pienien määrien hallussapito eivät ole enää laissa kiellettyä. Mutta edelleen esimerkiksi tuotanto, valmistus, tuonti, vienti, kuljetus, kauttakuljetus, jakelu ja kauppa ovat rangaistavia.

– Laillistaminen tarkoittaa yhdisteiden yleistä saatavuutta ja niiden laillista jakelua erikseen sovitulla tavalla rajoitetummin tai vapaammin. Rajoitetussa mallissa huumausaineiden, esimerkiksi kannabiksen saatavuutta rajoitettaisiin kuten meillä mm alkoholin ja tupakan saatavuutta nykyään.

