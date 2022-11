Yhdysvalloissa äänestetään tänään tiistaina välivaaleissa. Kongressin edustajainhuoneeseen valitaan kaikki 435 edustajaa ja senaatin sadasta paikasta pelissä on 35.

Viimeisimmät mielipidemittaukset osoittavat Trumpin tukemien ehdokkaiden viime hetken nousukiriä useissa ratkaisevien osavaltioiden kongressi- ja kuvernöörivaaleissa. Eri gallupien pohjalta vaaliennusteensa kokoava sivusto Fivethirtyeight antoi vaaleja edeltävänä iltana republikaanien voitolla edustajainhuoneessa 84 prosentin ja senaatissa 58 prosentin todennäköisyydet.

Vedonlyöntisivustoilla todennäköisyydet olivat maanantaina republikaaneille tätäkin paremmat, edustajainhuoneen osalta keskimäärin 73 prosentissa ja senaatin osalta 91 prosentissa.

Demokraatit ovat hallinneet kongressin molempia kamareja viimeiset kaksi vuotta.

Presidentti Joe Biden piti maanantaina viimeisen kampanjatilaisuutensa virtuaalisesti. Hän kävi läpi demokraattien saavutuksia viime vuosilta ja toisti aiemmat varoituksensa siitä, että Yhdysvaltain demokratia on suuressa vaarassa.

”Meillä on vastassamme pimeimpiä voimia, joita olemme koskaan nähneet historiamme aikana. Nämä MAGA-republikaanit ovat kokonaan eri lajia. Tämä ei ole isäsi republikaanipuolue”, Biden sanoi.

Biden viittasi ex-presidentti Donald Trumpin tukemiin noin 300 republikaanien ehdokkaaseen ympäri maata, jotka julkisesti kieltävät edellisen vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen. Joukossa on ehdokkaita kongressiin, senaattiin, kuvernööriksi ja osavaltioiden hallitusvirkoihin kuten oikeusministeriksi tai ylimmäksi vaaliviranomaiseksi.

Moni ehdokkaista on heittänyt Trumpin tapaan epäilyjä myös tämänpäiväisten vaalien rehellisyydestä. Aikakauslehti Rolling Stonen mukaan Trump suunnittelevan jo Pennsylvanian senaattorivaalin julkista kyseenalaistamista, mikäli demokraattien John Fetterman onnistuu voittamaan vastaehdokkaansa Mehmet Ozin .

Tiukat senaattorivaalit pidetään myös Georgiassa ja Nevadassa, missä niin ikään Trumpin tukemat republikaaniehdokkaat Herschel Walker ja Adam Laxalt tavoittelevat demokraattisenaattorien Raphael Warnockin ja Catherine Cortez Maston paikkoja.

Fakta Yhdysvaltain välivaalit 2022 Yhdysvalloissa valitaan tiistaina 8. marraskuuta välivaaleissa kaikki 435 kongressiedustajaa ja 35 senaattoria satapaikkaisessa senaatissa. Kuvernöörivaaleja käydään lisäksi 36 osavaltiossa ja puolueet kisaavat useista tärkeistä osavaltioviroista ympäri liittovaltion. Kongressiedustajat valitaan aina kahden vuoden välein ja senaattoreista 35 joka toinen vuosi. Kongressiedustajien virkakausi on kaksi vuotta ja senaattorien kuusi vuotta. Demokraatit ovat hallinneet kongressin ala- sekä ylähuonetta eli edustajainhuonetta ja senaattia viimeiset kaksi vuotta. Jos republikaanit onnistuvat voittamaan enemmistön näistä toiseen tai molempiin, presidentti Joe Bidenin on huomattavasti hankalampaa edistää politiikkaansa loppukautensa aikana. Kyselyt povaavat republikaaneille nyt voittoa edustajainhuoneessa, mutta senaatin osalta kisa on äärimmäisen tiukka. Tällä hetkellä senaatin paikat ovat jakautuneet puolueiden välillä tasan 50–50 ja demokraatit hallitsevat enemmistöä senaatin puheenjohtajan, varapresidentti Kamala Harrisin äänellä. Senaatin tuleva kokoonpano ratkeaa todennäköisimmin Pennsylvanian, Georgian ja Nevadan senaattorivaaleissa. Puolueen, joka voittaa näistä kisoista vähintään kaksi, ennakoidaan voittavan enemmistön. Äänestäjille tärkeimmiksi aiheiksi ovat nousseet välivaaleissa talous ja nopeana kiitävä inflaatio, mikä hyödyttää republikaaneja. Ipsosin kyselyn mukaan noin puolet amerikkalaisista ajattelee näin. Republikaaneista talous on tärkein kysymys lähes kolmella neljästä, kun taas demokraattien suuntaan kallellaan olevilla osuus on 29 prosenttia. Muita äänestyspäätöstä ohjaavia kysymyksiä ovat aborttioikeus, rikollisuus, aseväkivalta ja ilmastonmuutos. Toisen Ipsosin kyselyn mukaan alle kolmannes amerikkalaisista katsoo demokraattien ansainneen toiset kaksi vuotta hallitusvallassa, ja hieman yli neljäsosa sanoo, että republikaanit ovat esittäneet hyvät perusteet kongressin vallanvaihdokselle. Politiikkaan ollaan siten kokonaisuudessaan varsin pettyneitä. Vain noin yksi viidestä amerikkalaisesta seuraa välivaaleja erittäin tarkasti.

Mikäli edes toinen näistä osavaltioista kääntyy republikaaneille ja Pennsylvaniassa republikaanien ote pitää, senaatti kääntyy republikaaneille luvuin 51–49. Käytännössä se puolue, joka voittaa näistä osavaltioista kaksi, todennäköisesti hallitsee senaattia seuraavat kaksi vuotta.

Vaalit ovat tiukalla myös esimerkiksi vaa’ankieliosavaltioina tunnetuissa Arizonassa ja Ohiossa, mutta näiden paikkojen kääntyminen puolueelta toiselle olisi kuitenkin yllättävää.

Trump lupailee ”suuria uutisia”

Trump kannusti omiaan maanantaina illalla Ohion Daytonissa järjestetyssä kampanjatilaisuudessa äänestämään niin raivokkaasti, että demokraatit eivät voisi voittaa vaaleja edes huijaamalla. Kyseessä oli neljän sisällöiltään varsin samanlaisen vaalitilaisuuden finaali. Aiemmat järjestettiin viime viikolla Floridassa, Pennsylvaniassa ja Iowassa.

Trumpin mukaan Yhdysvaltain suurin vihollinen on maan sisällä olevat ”sairaat, uhkaavat ja pahat ihmiset”, jotka yrittävät muuttaa liittovaltion kommunistiseksi rikollisuuden pesäksi.

Ex-presidentti ei suoraan ilmoittanut aikeestaan tavoitella presidentin virkaa vuoden 2024 vaaleissa, mutta kertoi ilmoittavansa viikon päästä tiistaina marraskuun 15. päivänä ”erittäin suuria uutisia” Mar-a-Lagossa Floridassa. Tuolloin kuullaan todennäköisesti virallinen ilmoitus, jota odotettiin jo maanantaina Ohiossa.

Trump on pyrkinyt välivaaleissa petaamaan tärkeiden osavaltioiden avainpaikoille ihmisiä, joilla voisi olla vuonna 2024 tarpeeksi valtaa kääntää presidentinvaalit Trumpin eduksi esimerkiksi ääniä mitätöimällä.

Tiistain vaalit ovat siten poikkeuksellisen merkitykselliset kahden vuoden päästä koittavan presidenttikilvan kannalta. Panokset ovat kovat Pennsylvanian lisäksi etenkin Wisconsinissa, Michiganissa, Arizonassa ja Georgiassa, joissa Trumpin ja Bidenin kisa oli kaksi vuotta kaikkein tiukin.

Talouden alamäki ja inflaatio kääntäneet kannatusta republikaaneille

Kesä oli demokraateille vielä toiveikasta aikaa. Korkeimman oikeuden päätös kumota yleinen aborttioikeus, salaisten asiakirjojen löytyminen ja takavarikointi entisen presidentin Donald Trumpin omistamasta Mar-a-Lagosta sekä bensiinin hinnan putoaminen kesäkuun huipusta aktivoivat puoluekenttää ja nostivat demokraatteja välivaalien selväksi suosikiksi.

Syksyn mittaan gallupjohto on sulanut. Aborttikysymys on jäänyt alemmas otsikoissa, kun republikaanit ovat onnistuneet saamaan viestiään läpi rikollisuuteen liittyvästä huolesta ja yhä vain jatkuvasta inflaatiosta, joka painaa etenkin Valkoisen talon isännän Joe Bidenin harteilla.

Demokratia vaarassa. Joe Biden vetosi äänestäjiin maanantaina Marylandissa ja nousi lavalla yhdessä demokraattien kuvernööriehdokas Wes Mooren kanssa. Kuva: epa10293021

Jos vaalitulos on odotettu ja republikaanit ottavat vallan vähintäänkin kongressin edustajainhuoneessa, presidentti Joe Bidenin kauden kaksi jäljellä olevaa vuotta tulevat olemaan hallinnollisesti vaikeat. Mitään merkittävää uutta lainsäädäntöä tuskin saadaan läpi. Samalla republikaanien odotetaan tekevän kongressissa kaikkensa saattaakseen Valkoisen talon isäntää ja hänen politiikkaansa epäedulliseen valoon.

Mahdollista on myös, ettei sopua maan velkakaton nostamisesta synny ensi vuonna. Taistelu valtion menoista ja velkakatosta voi kärjistyä jo keväällä. Sopua tuskin syntyy ilman republikaanien vaatimia menoleikkauksia liittovaltion kuluihin. Ensimmäisenä listalla olisivat terveydenhuoltokulut ja sosiaalimenot.

Hallinnon sulkeminen ja velkojen maksun viivästyminen voisi järkyttää markkinoita tavallistakin enemmän globaalin talouden poikkeuksellisen epävarmuuden keskellä ja johtaa Yhdysvaltojen luottoluokituksen laskuun, kuten kävi vuonna 2011. Se puolestaan lisäisi korkojen jo valmiiksi nostamia liittovaltion rahoituskuluja entisestään.

Keskeinen kysymys on myös se, jatkuuko kongressin halukkuus tukea Ukrainaa yhtä horjumattomana kuin tähän saakka.

Välivaalit ja kongressin mahdollinen jakautuminen lisäävät jännitettä Washingtonissa, mutta Wall Streetilla sijoittajien stressi voi pikemminkin helpottaa.

Perinteisesti välivaalit ovat tarjonneet pörssien loppuvuodelle vauhtia vaaleihin liittyvän epävarmuuden hellittäessä. Volatiliteetti on tyypillisesti korkeampaa ennen vaaleja ja hellittää poliittisten voimasuhteiden selkiytyessä.

Politiikkaan liittyvä epävarmuus on myös yksi syy siihen, miksi S&P 500 -indeksin tuotto on yleensä ollut hieman heikompaa, kun yksi puolue on hallinnut sekä Valkoista taloa että kongressia. Jakautuneen hallinnon aikana tuotto on yleensä suurempaa, kun suuret muutokset talous- ja veropolitiikassa ovat epätodennäköisempiä.

