Hiilidioksidin loppuminen maailmasta ei kuulosta äkkiseltään kovinkaan todennäköiseltä tapahtumalta – niin valtavasti tarmoa ihmiskunta on kohdistanut siihen, että tätä kaasua tupruteltaisiin ilmaan edes hieman vähemmän.

Teollisuuden käytettävissä olevasta puhtaasta hiilidioksidista on kuitenkin muodostumassa Euroopassa vakava tuotantovaje. Pulasta uutisoiva brittilehti Financial Times nimittää tilannetta jopa ”kriisiksi”.

Hiilidioksidipula koskee pahimmin Britanniaa, mutta FT:n mukaan japanilainen teollisuuskaasujättiläinen Nippon Gases varoittaa, että tuotantovajeen vaikutukset leviävät tai ovat jo levinneet sieltä muuallekin Eurooppaan. Yhtiön mukaan hiilidioksidin saatavuus Euroopassa on tippunut puoleen entisestä.

Kriisin laajenemisesta antaa viitettä myös norjalainen Yara (tarkemmin hieman alempana).

Syyt tilanteeseen ovat taloudelliset, eivät tekniset. Maakaasun hinta Britanniassa on yli kolminkertaistunut tämän vuoden aikana ja noussut historiallisen korkealle, kertoo muun muassa Kauppalehti. Hinta on korkealla ylipäätään kaikkialla Euroopassa, Fortumin strategia-asiantuntija Vesa Ahoniemi huomautti viime viikolla Twitterissä.

Niinpä ammoniakkitehtaat, jotka tuottavat sivuvirtanaan teollista hiilidioksidia, ovat joutuneet ajamaan alas tuotantoaan. Esimerkiksi lannoiteyhtiö Yaran toimitusjohtaja Tore Holsether toteaa FT:lle yhtiön tekevän tällä hetkellä 300 dollaria tappiota jokaista ammoniakkitonnia kohti.

”Ammoniakin tuotanto Euroopassa yksinkertaisesti ei kannata nykyisellä maakaasun hinnalla”, hän sanoo FT:lle hyvin suoraviivaisesti.

Yara aikoo leikata ammoniakin tuotantoaan Britannian lisäksi myös Norjassa, Alankomaissa, Saksassa ja Italiassa.

Bloombergin ja The Guardianin mukaan Euroopan suurin maakaasun tuojamaa Venäjä on täyttänyt pitkäaikaisten toimitussopimusten ehdot. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on kuitenkin pyytänyt Venäjää toimittamaan Eurooppaan lisää maakaasua tilanteen helpottamiseksi ja kaasuvarastojen täyttämiseksi.

Ahoniemen mukaan Euroopan kaasuvarastojen täyttöaste on noin 65–70 prosenttia. Nykyisin Fortumin omistaman saksalaisen Uniperin oma tilanne on keskimääräistä parempi, yhtiön sivujen mukaan tällä hetkellä 88 %.

Miksi lannoitteet ja hiilidioksidi kytkeytyvät?

Hiilidioksidia käytetään teollisuudessa muun muassa virvoitusjuomissa ja alkoholijuomissa, elintarvikkeiden ja hitsauksen suojakaasuna, sammutuskaasuna ja eläinten teurastukseen. Kuivajäänä tunnettua kiinteää eli –78-asteista hiilidioksidia käytetään myös kylmennykseen.

Ammoniakki tuotetaan alkuaineistaan typestä ja vedystä teollisesti Haberin-Boschin prosessilla. Vety puolestaan riistetään maakaasusta eli metaanista reformointireaktioissa. Termi tarkoittaa maakaasun polttamista erittäin vaillinaisessa happimäärässä tai sen kuumennusta vesihöyryn kera.

Reaktiossa vety pelkistyy alkuaineeksi, mutta hiili palaa hääksi eli hiilimonoksidiksi. Kaasujen erottamisen jälkeen myrkyllisestä monoksidista tehdään dioksidia, joka voidaan ottaa tai olla ottamatta sivuvirtana talteen.

Ammoniakista suurin osa prosessoidaan edelleen lannoitteiksi, kuten ammoniumfosfaatiksi, -nitraatiksi, -sulfaatiksi ja ureaksi.

