Hallituspuolue vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö hämmästelee Suomessa ryöpsähtänyttä keskustelua EU:n ennallistamisasetuksesta. Väitteet siitä, että Suomea kohdeltaisiin asetuksessa jotenkin epäreilusti ovat hänen mukaansa yksiselitteisesti vääriä.

”Suomessa metsäalan lobbarit ovat lietsoneet asiaan liittyen katteetonta EU- ja luontovihaa. Suomenkin velvoitteista alustavassa kustannusarviossa vain 1/5-osa koskee metsäympäristöjä”, Niinistö kirjoittaa blogissaan.

”On ollut järkyttävää seurata sitä eduskunnan keskustelun luontovastaisuutta, joka sopivasti vääristellyllä viestinnällä on saatu aikaan EU:n ennallistamisasetuksesta. Valtaosa väitteistä on vain vääriä ja halveksuu Suomen luonnon arvoa suomalaisille.”

Eduskunnan talousvaliokunta jätti asetuksesta perjantaina kriittisen lausunnon ja esitti, että valtioneuvoston kannasta poiketen Suomen tulee vastustaa asetusta ehdotetussa muodossaan ja edellyttää neuvotteluissa sen muuttamista.

”Talousvaliokunta edellyttää, että Suomi vaikuttaa asetuksen jatkovalmistelussa aktiivisesti yhdessä samanmielisten jäsenvaltioiden kanssa niin, että asetuksessa turvataan tarkoituksenmukaisuus, riittävä kansallinen liikkumavara, velvoitteiden oikeasuhtaisuus sekä jäsenvaltioille aiheutuvien kustannusten kohtuullisuus ja oikeudenmukainen kohdistuminen”, lausunnossa todetaan.

Valiokunnan lausunto ei ollut yksimielinen, vaan hallituspuolueiden edustajien rivit repesivät. SDP:n ja keskustan kansanedustajat tukivat valiokunnan äänestyksessä kokoomuksen esitystä. Vihreät ja vasemmistoliitto äänestivät valiokunnan enemmistöä vastaan. Lisäksi kokoomus kertoi perjantaina tekevänsä asiasta välikysymyksen.

Näin kommentoivat keskusta ja Sanna Marin

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Pekka Aittakumpu vaatii myös eduskunnan kannan muodostavasta suuresta valiokunnasta kielteistä kantaa asetukselle sen ehdotetussa muodossa.

”Kriittinen kanta ei riitä; sen pitää olla kielteinen. Suomen tulee ehdottomasti vastustaa asetuksen käyttämistä sääntelyvälineenä ja komission himoamaa valtaa metsiemme käytöstä. Tämän tulee olla keskustalle hallituskysymys. Niin isosta asiasta on kyse”, Aittakumpu sanoo tiedotteessa.

Keskustajohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko totesi sunnuntaina olevansa tyytyväinen talousvaliokunnan kriittiseen lausuntoon. Saarikon mukaan pääministerin ja pääministeripuolue SDP:n kanta on ratkaiseva. Hän kannusti puoluetta ”rohkeuteen ja selkeyteen asiassa”.

"Luonnosta pitää metsäpolitiikassa huolehtia, se on selvä. Selvää on kuitenkin myös se, että metsäpolitiikka kuuluu kansallisvaltioille, ei komissiolle. Komission ehdotus on Suomelle kohtuuton. Edellytämme siihen merkittäviä muutoksia ja Suomelle lankeavien kustannusten merkittävää pienentymistä edessä olevissa pitkissä neuvotteluissa”, Saarikko kirjoitti blogissaan.

Pääministeri Sanna Marin muistutti Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, että hallitusohjelmaan on kirjattu luonnon moniarvoisuuden parantaminen, mutta samanaikaisesti on tehty aktiivista elinkeinopolitiikkaa. Marinin mukaan lopulta Suomen on ratkaistava se, onko esitys riittävän hyvä vai äänestääkö Suomi sitä vastaan.

”Sekin on mahdollista, jos esitys ei sitten lopulta ole riittävän hyvä”, Marin sanoi ennallistamisasetuksesta Ylellä.

”Härskiä vääristelyä”

Ville Niinistön mukaan ennallistamisasetuksen metsätavoitteet eivät ole kohtuuttomia, vaan sellaisia, joita on jo Suomessa tehty osana Metso-ohjelmaa ja lakisääteisten metsälakikohteiden varjelua.

”Miksi eduskunnassa sitten on herännyt vastustusta asiassa? Kyse on härskistä vääristelystä, jossa tästä yritetään tehdä kansalliseen metsäpolitiikkaan puuttumista. Siitä ei ole kyse.”

Varsinaiset korjaustoimet tehdään Niinistön mukaan jäsenmaissa niiden oman harkinnan ja päätösten perusteella. Kokoomuksen välikysymyksestä Niinistö tulkitsee, että kokoomus vastustaa luontokatoa korjaavia toimia ainakin tässä mittaluokassa.

”Tämän jälkeen kokoomuksen on turha väittää, että sitä kiinnostaa Itämeren, rannikkovesiemme ja sisävesiemme suojelu, jos se pölhöpopulistisesti on valmis lietsomaan EU- ja luontovihaa tavoitteista luonnon puolesta, joita olemme pääosin jo aiemmin luvanneet toteuttaa.”

EU-esitys tarkoittaa Niinistön mukaan lisää julkista tukea ja kannustimia vastaaville luonnonhoitohankkeille, joita monet metsänomistajat myös toivovat. Uusi asetus tuo ”lähinnä tavoitteita lahopuiden ja kuolleiden puiden määrän lisäämiselle, metsälintukantojen uhanalaiskehityksen pysäyttämiselle, hiilivaraston turvaamiselle ja metsien kytkeytyneisyyden parantamiselle”.

”Kaikki on niin sanotusti hyvin perusasioita. Yhtään hehtaaria ei tämän asetuksen perusteella tarvitse siirtää pois talouskäytöstä ja toimet luontoarvojen palauttamisessa täysin kansallisesti priorisoitavissa ja päätettävissä. Toki metsien hakkuumenetelmissä luonnon huomioiminen pitäisi tällä parantua, erityisesti ennallistamisen piirissä olevilla alueilla, mutta se on joka tapauksessa alan hyväksyttävyyden edellytys.”

Luonnos YK:n luontokokouksen päätökseksi esittää Niinistön mukaan samaa ennallistamistavoitetta kuin EU-komissio: kaikkien maailman maiden tulisi ennallistaa 20 prosenttia pinta-alastaan mailla ja vesillä vuoteen 2030 mennessä. Koronakriisin takia viivästynyt kokous on määrä pitää joulukuussa. Ennallistamisasetus on siis osa maailmanlaajuista työtä luontokadon pysäyttämiseksi, Niinistö huomauttaa.

”On käsittämätöntä, jos Suomen eduskunnassa puolueet asettuvat tätä työtä vastaan. Siinä ei vaaranneta vain Suomen luontoa vaan myös EU:n yhteistä sitoutumista tähän asetukseen sekä samalla koko YK:n luontosopimuksen saavuttamista.”

