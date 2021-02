Vasemmistoliitto lähtee kuntavaaleissa ”puolustamaan maailman parhaita lähikouluja, varmistamaan oikeudenmukaista ilmastosiirtymää kunnissa ja pitämään huolta, että jokaisella on oikeus hyvään hoivaan”. Puolue avasi kuntavaalikampanjansa keskiviikkoiltana.

”Aiomme kaventaa terveyseroja takaamalla kiireettömän lääkäriajan viikossa ja poistamalla terveyskeskusmaksut. Kukaan ei saisi enää velkaantua sen takia, että sairastuu. Me haluamme parantaa mielenterveyspalveluiden saatavuutta kuntien terapiatakuulla, jolla helpotetaan myös erityisesti nuorten korona-aikana kasvanutta pahoinvointia”, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo linjapuheessa.

Aiemmin helmikuussa julkaistussa kuntavaaliohjelmassa vasemmistoliitto esittää ratkaisujaan muun muassa terveyserojen umpeen kuromiseksi.

”Lopetamme kuntien epäonnistuneet yksityistämiset ja tuhoisat lomautukset, jotta voimme varmistaa, että palvelujen ensisijainen tarkoitus on lisätä ihmisten hyvinvointia, ei tehdä bisnestä. Me aiomme tehdä asumisesta kohtuuhintaista ja poistaa asunnottomuuden, sillä jokaisella on oikeus omaan kotiin”, Andersson sanooo.

Vasemmistoliitto aikoo julkaista vaalien alla kuntatalousohjelman, ”jossa osoitetaan, miten hyvinvointipalveluiden rahoittamiseksi on mahdollista kerätä miljardi euroa kunnissa”.

”Korona ei saa olla tekosyy leikkauksille, vaan nyt jos koskaan meidän on tehtävä pitkäjänteisiä panostuksia ihmisten tulevaisuuteen”, Andersson linjaa.

”Meillä ei ole varaa menettää yhtäkään nuorta pandemian takia. Meillä ei ole varaa suurempaan määrään yksinäisiä ikäihmisiä, eikä meillä ole varaa terveyserojen kasvuun.”

LUE MYÖS: