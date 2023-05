Yksityisarmeija Wagnerin johtaja Jevgeni Prigožin ilmoitti eilen torstaina Telegramissa, että hänen joukkonsa ovat aloittaneet vetäytymisensä Bah’mutista. Prigožinin mukaan Wagner jättää asemapaikkansa ja varusteensa Venäjän asevoimille. Asiasta kertoivat muun muassa uutistoimisto Reuters ja yhdysvaltalainen ajatushautomo ISW eli Institute for the Study of War tuoreessa raportissaan.

Wagner-johtajan vetäytymispuheita on kuultu aiemminkin, ja nyt hän sanoi, että Wagner vetäytyy kokonaan 1. kesäkuuta mennessä.

ISW:n mukaan Prigožin aikoo vetäytymisen jälkeen muodostaa joukkoja uudelleen ja antaa armeijan levätä sekä harjoitella.

Prigožin väitti torstaina, että Wagner menetti Bah’mutin taisteluissa 10 000 vakinaista palkkasotilasta ja 10 000 vankiloista rekrytoitua taistelijaa, mutta lukuja ei ole pystytty vahvistamaan.

ISW:n mukaan on edelleen epäselvää, pystyykö Wagner vetämään koko joukko-osastonsa pois 1. kesäkuuta mennessä ja pystyvätkö Venäjän valtiolliset joukot korvaamaan heidät.

Potkut Prigožinin haastattelijalle

Venäläinen toimittaja Konstantin Dolgov kertoi, että hänet on erotettu Kremliä lähellä olevan median Telega Onlinen palveluksesta sen jälkeen, kun hän oli haastatellut Prigožinia torstaina. Haastattelu julkaistiin Telegram-kanavalla, jolla on vain 50 000 seuraajaa. Asiasta raportoivat esimerkiksi Newsweek-lehti ja ISW.

Haastattelussa Prigožin kritisoi jälleen Venäjän johtoa. Hän alleviivasi Wagnerin tappioita Bah’mutin taistelussa ja haukkui puolustusministeri Sergei Šoigua ja Venäjän armeijan pääesikunnan päällikköä Valeri Gerasimovia.

”Olemme sellaisessa tilassa, että voimme vittu hävitä Venäjän. Se on suurin ongelma… Meidän täytyy julistaa poikkeustila”, hän sanoi.

ISW:n mukaan Dolgovin potkut voivat olla osa laajempaa Venäjän viranomaisten kampanjaa, jonka tavoitteena on tasapainottaa Prigožinin toimintaa, joka vie informaatiotilaa Venäjän virallisilta tahoilta.

