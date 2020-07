Poliisihallituksen asettama työryhmä on luovuttanut sisäministeri Maria Ohisalolle (vihr) raporttinsa poliisin toimintavalmiusajoista. Marinin hallitusohjelman mukaan poliisille määritellään enimmäisvasteajat koko Suomeen.

Riskialueet työryhmän esityksessä Riskialue 1: Isot kaupungit ovat ne kaupungit, joissa on yli 120 000 asukasta Riskialue 2: Kaupunkimaisiin kuntiin luetaan ne kunnat, joiden väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai suurimman taajaman väkiluku on vähintään 15 000. Riskialue 3: Taajaan asuttuja kuntia ovat ne kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on vähintään 4 000, mutta alle 15 000. Riskialue 4: Maaseutumaisiin kuntiin kuuluvat ne kunnat, joiden väestöstä alle 60 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 15 000 sekä ne kunnat, joiden väestöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku on alle 4 000. Riskialue 5: Maaseutumaiset kunnat, joissa edellisen viiden vuoden aikana on ollut keskimäärin enintään 50 A-kiireellisyyden hälytystehtävää vuodessa.

Poliisin vasteajalla tai toimintavalmiusajalla tarkoitetaan sitä aikaa, joka tehtävän vastaanottamisesta kestää siihen, kun poliisi on hälytyskohteessa valmiina toimimaan. Hallitusohjelman kirjauksen tarkoituksena on lisätä viranomaisen läsnäoloa ja näkyvyyttä etenkin alueilla, joissa on heikompi palvelutaso.

Työryhmä esittää uudeksi toimintavalmiusajan tarkastelumalliksi viisiportaiseen riskiluokitteluun perustuvaa mallia. Esitetyssä mallissa tarkastellaan ainoastaan A-kiireellisyysluokan tehtäviä ja enimmäistoimintavalmiusajat määritellään riskialueittain.

Esityksen mukaan poliisin olisi oltava paikalla enimmäisajan sisällä 80 prosentissa kiireellisistä hälytystehtävistä.

Riskialueina mallissa ovat isot kaupungit, kaupunkimaiset kunnat, taajaan asutut kunnat, maaseutumaiset kunnat sekä maaseutumaiset kunnat, joissa edellisen viiden vuoden aikana on ollut keskimäärin enintään 50 A-kiireellisyyden hälytystehtävää vuodessa.

Työryhmän esittämä enimmäisvasteaika vaihtelee suurten, yli 120 000 asukkaan kaupunkien 11 minuutista syrjäseutujen maaseutumaisten kuntien 55 minuuttiin. Nykyiset toteutumat, eli aika jossa poliisi saapui paikalle vuonna 2019 80 prosentissa kiireisistä tehtävistä, ovat suurissa kaupungeissa 7-11 minuuttia ja syrjäseuduilla 14-144 minuuttia.

Tarkemmin työryhmän esittämistä enimmäistoimintavalmiusajoista ja toteutumista taulukossa:

Riskialueet Enimmäistoimintavalmiusajat (80 % A-kiireellisyyden tehtävistä) Toteuma 2019 (80 % A-kiireellisyyden tehtävistä) Isot kaupungit (yli 120 000 asukasta) 11 minuuttia 7,13–11,14 minuuttia Kaupunkimainen kunta 18 minuuttia 6,69–37,37 minuuttia Taajaan asuttu kunta 30 minuuttia 13,32–47,95 minuuttia Maaseutumainen kunta 35 minuuttia 18,32–41,60 minuuttia Maaseutumainen kunta, jossa ka 50 tai alle A-tehtävää vuodessa 55 minuuttia 14,23–144,26 minuuttia

Syrjäseutujen tilannetta siis pyrittäisiin parantamaan uudella järjestelmällä, minkä tavoitteen toteuttamiseen työryhmä esittää myös näkemyksensä tarvittavista resursseista.

”Riskialueiden sisällä kaupunkien ja kuntien välillä on isoja vaihteluja toteutuneessa toimintavalmiusajassa johtuen alueiden erilaisuudesta ja erilaisista toimintaympäristöistä. Esimerkiksi riskialueeseen 5 kuuluu kaikkiaan 137 kaupunkia tai kuntaa, joissa 18:ssa ei vuonna 2019 päästy määriteltyyn 55 minuutin enimmäistoimintavalmiusaikaan. Määritellyt enimmäistoimintavalmiusajat on kuitenkin mahdollista saavuttaa useimmissa kaupungeissa ja kunnissa jo nykyisillä resursseilla toimintaa tehostamalla ja toteuttamalla seuraavassa luvussa mainittuja toimenpidesuosituksia”, työryhmän raportissa todetaan.

LUE SEURAAVAKSI: