Virossa on käynnissä poliittinen kuohunta sisäministeri Mart Helmen kommenteista koskien Suomen pääministeri Sanna Marinia (sd) ja Suomen hallitusta. Asiaa on nyt kommentoinut jopa Viron presidentti Kersti Kaljulaid, joka esitti anteeksipyyntönsä Helmen kommenteista puhelinkeskustelussa tasavallan presidentti Sauli Niinistön kanssa. Niinistö on välittänyt anteeksipyynnön pääministeri Marninille ja hallitukselle.

"Myyjätytöstä on tullut pääministeri ja samalla joistakin muista katuaktivisteista ja lukutaidottomista ihmistä tullut hallituksen jäseniä", Ekre-puoluetta edustava Helme sanoi radiohaastattelussa sunnuntaina.

Helme puhui Suomen vuoden 1918 sodasta ja siitä, että nyt punaiset yrittävät tuhota Suomen ja tehdä siitä europrovinssin.

Viron pääministeri Jüri Ratas on tuominnut Helmen kommentit. Ratas kirjoittaa Facebookissa, että Virolla ja Suomella on läheinen kumppanuus ja yhteistyö huolimatta hallitusten kokoonpanoista. Hän sanoo odottavansa koko hallitukseltaan kunnioittavaa yhteistyötä Suomen kanssa.

Oppositiossa oleva Viron reformipuolue suunnittelee toimia Helmettä vastaan, kertoo Viron yleisradioyhtiö ERR. Hallituksen tulee erota, linjasi entinen pääministeri, nykyinen europarlamentaarikko Andrus Ansip. Toinen ex-pääministeri Taavi Rõivas sanoo, että Helmen ulostulo vahingoittaa suuresti Suomen ja Viron suhteita. Puolueen puheenjohtaja Kaja Kallas pyyntää anteeksi pääministeri Marinilta.

Kallas tviittaa, että Helmen kommentit ovat noloja Virolle.

Pääministeri Marin itse on vastannut kommentteihin, kuitenkaan mainitsematta Helmeä suoraan.

”Olen tavattoman ylpeä Suomesta. Täällä köyhän perheen lapsi voi kouluttautua pitkälle ja yltää elämässään moneen. Kaupan kassasta voi tulla vaikka pääministeri. Ilman duunareita ei Suomi selviäisi. Arvostan jokaisen työntekijän, ammatinharjoittajan ja yrittäjän työtä korkealle!” Marin tviittaa.

