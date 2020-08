Keskustan puheenjohtajakilvan kärkiehdokkailta Katri Kulmunilta ja Annika Saarikolta kysyttiin maanantai-iltana Ylen A-studiossa heidän linjaerostaan maahanmuutosta.

Uusi Suomi kirjoitti aiheesta viime viikolla analyysissaan.

LUE LISÄÄ:

Alma Median vaalikoneessa eduskuntavaalien alla kysyttiin ehdokkailta kantaa väitteeseen, että Suomen pitäisi rajoittaa jyrkästi turvapaikanhakijoiden pääsyä maahan. Kulmuni oli tästä samaa mieltä, kun taas Saarikko oli eri mieltä.

”Maailma on sikäli muuttunut, että se, mitä me näimme vuonna 2015 oli aivan poikkeuksellista. Sitä ei ole edelleenkään läpikäyty. Näemme Afrikassa, joka ei ole vieläkään noussut jaloilleen, sen kaltaista siirtolaisuutta Eurooppaan, joka ei ole turvapaikkapolitiikkaa. Siksi on tärkeää, ettemme ole sinisilmäisiä sen kanssa. Tanska, Ruotsi ovat kiristäneet omaa turvapaikkalinjaansa. Meidän täytyy olla yhteisessä pohjoismaisessa rintamassa”, Kulmuni perusteli kantaansa.

Hänen mielestään Suomen on edelleen kiristettävä turvapaikkapolitiikkaansa, jos Tanska ja Ruotsikin niin tekevät.

Saarikko sanoi kantansa lähtevän arvoista. Hän sanoi keskustan olevan sivistyksen puolue.

”Siihen kuuluu ajatus siitä, että hyvinvoivana länsimaana me autamme ihmisiä, jotka aidosti apua tarvitsevat. Koko homman jännitehän liittyy siihen, että meillä on sellainen olo, että ovatko ne ihmiset oikeasti avun tarvitsijoita, jotka tänne tulevat. Että käytetäänkö turvapaikkajärjestelmää väärin. Vastaukseni oli, että ihminen, joka tarvitsee apua – tietenkin Suomi on hyvinvoiva maa, joka auttaa. Kun tullaan siihen, että millainen lainsäädäntö – pitää muistaa, että Suomi kiristi monia asioita vuoden 2015 kriisin yhteydessä. Ymmärtääkseni olemme aika lähellä näiden maiden lainsäädäntöä tältä osin”, Saarikko sanoi.

”Järjestelmän väärinkäytökset pitää pystyä estämään”, Saarikko lisäsi.

LUE PÄÄTOIMITTAJAN KOMMENTTI: