Monien brittien pelko toteutui perjantaina, kun energia-alan markkinavalvoja Ofgem ilmoitti uudesta hinnankorotuksesta. Odotetusti energialaskujen hintakattoa nostetaan lokakuun alussa peräti 80 prosenttia.

Energiayhtiöille annettiin lupa laskuttaa sähköstä ja kaasusta talouksilta vuositasolla keskimäärin 3 549 puntaa eli lähes 4 200 euroa. Huhtikuun alussa laskut nousivat jo 54 prosenttia.

Aiemmin kuluttajien hintakattoa nostettiin puolivuosittain, mutta nyt hintatarkistus tehdään kolmen kuukauden välein. Seuraavat korotukset ovat tulossa tammikuussa ja huhtikuussa.

Energiamarkkinoita analysoiva Cornwall Insight laskee, että ensi keväänä energialaskujen hintakatto voisi olla jo yli 6 600 puntaa, 7 800 euroa.

Energiaköyhyys leviää

Energian korkea hinta on jo ajanut monien brittien talouden ahtaalle, ja talvesta voi tulla katastrofaalinen. He ovat jo joutuneet tekemään valintoja, lämmitetäänkö asuntoa vai syödäänkö, eikä säästökohteita enää ole.

Energiayhtiö EDF:n asiakkuusjohtaja Philippe Commaret on varoittanut, että puolet talouksista joutuu energiaköyhyyteen syksyllä ilman uusia tukitoimia. Talous on energiaköyhyydessä, kun lämmityskustannusten jälkeen jäävä tulo on alle 60 prosenttia mediaanitulosta ja asunto on energiatehoton.

Boris Johnsonin hallitus ei tee enää uusia päätöksiä, vaan vastuu siirtyy syyskuun alussa pääministeriksi nousevalle uudelle konservatiivijohtajalle. Puolueen jäsenet valitsevat johtajaksi joko kyselyissä johtavan ulkoministeri Liz Trussin tai entisen valtiovarainministeri Rishi Sunakin.

Pääministeriehdokkaat eri linjoilla

Truss on kampanjassaan korostanut auttavansa talouksia veroleikkauksilla. Arvostelun jälkeen hän on kertonut harkitsevansa myös muuta tukea. Sunak on luvannut kohdennettua apua sitä eniten tarvitseville, mutta ei ole kertonut tarkempia suunnitelmiaan.

Hallitus on aiemmin päättänyt, että kaikille talouksille annetaan 400 puntaa alennusta energialaskuihin ja lisäavustuksia saavat eläkeläiset ja sosiaalitukien saajat. Ofgemin toimitusjohtajan Jonathan Brearley on vaatinut lisätoimia.

”Hallituksen tukipaketti antaa nyt apua. On selvää, että uuden pääministerin pitää toimia torjuakseen lokakuussa ja ensi vuonna tulevien hinnankorostusten vaikutuksia”, hän totesi.

Opposition työväenpuolue on vaatinut energialaskujen jäädyttämistä puoleksi vuodeksi. Toimen hinnaksi tulisi 29 miljardia puntaa, joka rahoitettaisiin jatkamalla energiayhtiöiden erityisveroa.

Lisää fossiilisia polttoaineita

Toukokuussa hallitus määräsi erityisveron energiayhtiöiden ennakoimattomille voitoille, joita ne olivat saaneet kaasun ja öljyn markkinahintojen noustua. Samalla yhtiöille annettiin kuitenkin uusi investointivähennys.

Energian hinnannousun vuoksi brittihallitus on perunut aiemman kantansa, ettei uusia lupia fossiilisten polttoaineiden hyödyntämiseksi myönnetä. Kesäkuussa Shell sai luvan kehittää Pohjanmerellä uutta kaasukenttää, jossa voitaisiin aloittaa tuotanto vuonna 2025.

Heinäkuussa hallitus antoi suunnitteluluvan Sizewell C -ydinvoimalalle, jonka EDF aikoo rakentaa toimivan voimalan viereen. Riippumaton suunnittelun tarkastaja oli vastustanut rakentamista veden saantiongelmien ja ympäristösyiden vuoksi.

Energian hinta on tärkein syy siihen, että Britannian inflaatio on kohonnut jo 10,1 prosenttiin. Englannin keskuspankki ennakoi kuluttajahintojen nousuvauhdin saavuttavan yli 13 prosentin tason lokakuussa. Investointipankki Citygroupin ennusteen mukaan inflaatio voi kohota 18 prosenttiin.