Ruotsissa Norrköpingissä sattui keskiviikkoaamuna räjähdys. Aftonbladetin tietojen mukaan kyse oli moottoripyöräjengi No Surrenderin johtohahmoa vastaan suunnatusta iskusta.

Räjähdys sattui keskiviikkoaamuna kello kuuden aikaan kolmikerroksisessa kerrostalossa. Pelastuslaitoksen mukaan räjähdys tapahtui talon sisällä mahdollisesti rappukäytävässä tai jossakin asunnossa. Räjähdyksessä loukkaantui useita talon asukkaita, mutta ketään ei ole tarvinnut viedä sairaalaan jatkohoitoon.

Poliisi tutkii tapausta murhan yrityksenä tai vaaran aiheuttamisena.

Samassa Hagebyn kaupunginosassa on aiemmin sattunut sekä ammuskeluja että räjähdyksiä. Viime lokakuussa miestä ammuttiin jalkaan Hagebyssä.

Aftonbladetin mukaan räjäytys oli suunnattu moottoripyörä No Surrenderin johtohahmoa vastaan. Lehden mukaan jengi on ollut kohteena aiemmin monessa julkisuuteenkin päätyneessä tapauksessa. Viimeksi joulukuussa kaksi miestä ammuttiin automaattiaseella kuoliaaksi norrköpingiläisen yökerhon edustalle. Uhreista toinen kuului No Surrenderin johtoon.

Poliisi ei toistaiseksi ota kantaa rikoksen motiiveihin.

Kiinniotto Östermalmin räjähdyksestä

Keskiviikkona poliisi kertoi myös ottaneensa kiinni yhden henkilön liittyen Tukholman keskustassa Östermalmilla runsas viikko sitten tehtyyn räjäytykseen, kertoo Ruotsin poliisi verkkosivuillaan.

Poliisi ei kerro kiinniotosta enempää, vaan toteaa, että tutkinta jatkuu.

Tukholman poliisi kuvasi aiemmin räjähdystä yhdeksi voimakkaimmista, mitä Tukholman alueella on sattunut.

Östermalmin räjähdys sattui aivan Ruotsin yleisradioyhtiön tv- ja radiotalojen lähistöllä. Räjähdyksen paineaalto vavisutti myös SVT:n valvontakameraa. Kamera taltioi myös, kuinka yksi henkilö nousi autoon, joka kurvasi kovaa vauhtia pois tapahtumapaikalta juuri ennen räjähdystä.