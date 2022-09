Kuva: U.S. Air Force

Yhdysvallat tukee Ukrainaa lisää yli miljardilla dollarilla, Joe Bidenin hallinto kertoi keskiviikkona.

Asiasta uutisoi muun muassa uutistoimisto AP .

Paketti sisältää rahoituksen 18 HIMARS ( High-Mobility Artillery Rocket System ) -raketinheitinjärjestelmään ja niiden ammusten lisäksi 12 Titan-järjestelmään, jotka on tarkoitettu drooneja vastaan.

AP kertoo, että viranomaislähteiden mukaan HIMARS ja vastaavat järjestelmät ovat olleet avainasemassa Ukrainan viime viikkojen taisteluvoittojen saavuttamisessa.

The Washington Postin mukaan Yhdysvallat on jo aiemmin toimittanut Ukrainalle 16 HIMARS-järjestelmää. HIMARS on lehden haastatteleman, nimettömänä pysyttelevän puolustusviranomaisen mukaan ”ydinkomponentti Ukrainan taistelujoukkojen tulevaisuudessa”.

Tukipaketti on osa Ukraine Security Assistance Initiative -nimistä ohjelmaa, joka tarjoaa rahoitusta aseiden ja varusteiden hankintaan.

Nyt ilmoitetun 1,1 miljardin Yhdysvaltain dollarin tuki nostaa Yhdysvaltain antaman tuen lähes 17 miljardiin sinä aikana, kun Biden on ollut vallassa.

Tieto lisätuesta Ukrainalle tulee samaan aikaan, kun Venäjä on ilmoittanut jopa 300 000 sotilaan liikekannallepanosta sekä järjestänyt ”kansanäänestyksiä”.

Venäjä kertoi hiljattain aikovansa liittää Ukrainalle kuuluvat, mutta Venäjän tällä hetkellä miehittämät alueet osaksi Venäjää. Donetskissa, Zaporižžjassa, Hersonissa ja Luhanskissa järjestettiin näennäiset valekansanäänestykset , joiden mukaan valtaosa väestöstä haluaisi liittyä osaksi Venäjää.

Aseiden toimituksessa voi kestää

AP:n mukaan aseiden ja varusteiden hankintaan tarkoitettu rahoitus on tarkoitettu turvaamaan Ukrainan pidempiaikaisia puolustustarpeita. Voi mennä vuosi tai kaksi, ennen kuin Ukraina saa kyseiset järjestelmät.

Nimettömänä asiaa AP:lle kommentoinut puolustusviranomainen sanoo, että HIMARS:ien osalta voi kestää ”muutamia vuosia”, ennen kuin ne saapuvat.

Yhdysvallat on myös hyödyntänyt puolustusministeriö Pentagonin toimivaltaa saadakseen aseita toimitettua nopeammin. Ei ole poissuljettua, että Ukraina saisi sitä kautta lisää HIMARS-järjestelmiä nopeamminkin.

Washingon Postin mukaan Ukraina saa Yhdysvalloilta myös 150 panssaroitua Humvee-ajoneuvoa lisää, mikä mahdollistaa jalkaväkijoukkojen kuljettamisen. Lisäksi Ukraina saa 200 ajoneuvoa, joiden avulla voidaan kuljettaa raskaita varusteita ja kalustoa.

