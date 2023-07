Yhdysvalloissa uusien omakotitalojen kauppa on vilkasta, vaikka asuntolainojen korot ovat taivaissa.

Vanhojen asuntojen kauppa tosin on jäähtynyt. Asunnonomistajat eivät halua luopua edullisista asuntolainoistaan ja ottaa uutta korkeammalla korolla, vaikka muuttohaluja tai -tarpeita olisi.

Kuluttajien luottamus on kevään aikana kohentunut, mutta luottokorttivelkaa on. Vähittäiskaupan kesäkuun lukujen perusteella amerikkalaisten ostoshuuma alkaa lientyä. Työmarkkina on kuitenkin pysynyt vahvana.

Yhdysvaltain talouden tila on, yhä vain, täynnä ristiriitaisuuksia. Peloista ja keskuspankki Fedin aggressiivisista koronnostoista huolimatta talous ei ole sakannut. Kesäkuussa inflaatio eli kuluttajahintojen nousu hidastui.

Ekonomistit ovatkin viime aikoina reivanneet taantumaodotuksia. Pehmeän laskun mahdollisuus on noussut jälleen esiin.

Sijoittajaveteraani Ed Yardenin mukaan taloudessa on siirrytty jo aaltoilevasta taantumasta aaltoilevaan toipumiseen. Tällä Yardeni tarkoittaa, että taantuma on kulkenut sektorilta toiseen, mutta se ei ole aiheuttanut kokonaistalouden nyykähdystä. Osalla toimialoista on nähtävissä tervehtymisen merkkejä.

Yhtenä esimerkkinä Yardeni käyttää asuntomarkkinaa.

Asuntokauppa hidastui merkittävästi viime vuoden keväällä, mutta jo tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kysyntä palautui. Korkeiden korkojen takia kysyntä kohdistuu etenkin uusiin taloihin. Yhdysvalloissa asuntolainat sidotaan useimmiten 30 vuoden kiinteään korkoon, joka viime viikolla oli jo yli 7 prosenttia.

Toukokuussa uusien omakotitalojen osuus myyntitilastoissa oli noussut noin kolmannekseen, kun normaalina on pidetty 10–20 prosentin osuutta. Rakentajien luottamusindeksi nousi heinäkuussa seitsemättä kuukautta putkeen, mutta korot aiheuttavat huolta.

Keväinen pelko pankkikriisistä on helpottanut, mutta kaupallisella kiinteistösektorilla vaikeudet jatkuvat. Yardenin mukaan sektori ei kuitenkaan ole niin suuri, että se heilauttaisi koko taloutta.

Bank of American toimitusjohtaja Brian Moynihan kuvasi pankin osavuosikatsauksessa Yhdysvaltain taloutta terveeksi, vaikka kasvu on hidastunut.

Sen sijaan sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk ennakoi turbulenssia.

”Yhtenä hetkenä näyttää, että maailmantalous hajoaa käsiin ja toisena, että kaikki on hyvin. En tiedä, mitä helvettiä on meneillään”, hän sanoi tulospuhelussa viime viikolla.

Samaa voisi sanoa Yhdysvalloistakin.

Kirjoittaja on kirjeenvaihtaja Kaliforniassa.

