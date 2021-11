Veronkorotus jätetään jatkossa määräämättä usean osakesäästötilin tilanteessa, jos varoja on vain yhdellä tilillä, valtiovarainministeriö kertoo tiedotteessa.

Henkilöllä voi olla kerrallaan vain yksi osakesäästötili. Jos henkilöllä on ollut samaan aikaan käytössä useita osakesäästötilejä, verohallinto on määrännyt niistä jokaiselle kymmenen euron veronkorotuksen päivää kohti. Tarkoituksena on ollut sanktioida osakesäästötilillä olevan 50 000 euron talletuskaton kiertäminen avaamalla useampia osakesäästötilejä.

Vuoden 2020 verotusta toimittaessa kävi ilmi, että noin 200 verovelvollisella on ollut samaan aikaan avoinna useampi kuin yksi osakesäästötili, mutta varoja ei välttämättä ole ollut kuin yhdellä tilillä. Joissakin tilanteissa veronkorotuksia on määrätty useita tuhansia euroja, vaikka useasta tilistä ei ole saatu verotuksellista hyötyä.

Torstaina annetun esityksen mukaan osakesäästötilin veronkorotus jätetään määräämättä, jos verovelvollisella on ollut verovuoden aikana voimassa ilmeisen erehdyksen johdosta samanaikaisesti useampia osakesäästötilejä, mutta verovuoden aikana säästövaroja on ollut enintään yhdellä osakesäästötilillä.

Valtiovarainministeriön mielestä on selvää, että mikäli verovelvollinen ei ole siirtänyt millekään osakesäästötilille varoja tai hän on siirtänyt niitä vain yhdelle osakesäästötilille, hän ei ole voinut saada useamman osakesäästötilin avaamisesta mitään verotuksellista etua.

Uudistuksen esitetään tulemaan voimaan vuoden 2022 alusta. Verotusmenettelystä annetun lain muuttamista koskevaa lakia sovellettaisiin kuitenkin ensimmäisen kerran jo vuodelta 2021 toimitettavassa verotuksessa.

Sijoittajat ovat voineet avata osakesäästötilejä vuoden 2020 alusta alkaen. Osakesäästötilin sisällä voi ostaa ja myydä pörssiosakkeita niin, ettei yksittäisistä myynneistä tarvitse maksaa veroa. Myöskään osinkoja ja korkotuloja ei veroteta vielä siinä vaiheessa, kun ne tulevat osakesäästötilille. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta silloin, kun sieltä nostetaan rahaa.

