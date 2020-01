Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä (sd) arvioi, että ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tapaus on melko poikkeuksellinen. Hän kommentoi lyhyesti tapausta toimittajille kokouksen alla eduskunnassa.

”Ei tämä ihan jokapäiväistä kauraa ole”, Ojala-Niemelä sanoi ja huomautti, että oli itse käsittelemässä kuitenkin myös Matti Vanhasen (kesk) tapausta kymmenisen vuotta sitten. Tuolloin kyse oli Nuorisosäätiön avustuksista.

Ojala-Niemelän mukaan valiokunta ei ole vielä päättänyt, teetetäänkö jupakasta esitutkinta. Hän kertoo, että asiaa arvioimaan on valittu yhdeksän asiantuntijaa, joista kolme on rikosoikeuden, kolme prosessioikeuden ja kolme valtiosääntöoikeuden asiantuntijoita. Ojala-Niemelän mukaan he ”saavat paperit syynättäväkseen”.

Ojala-Niemelä korostaa, että tapausta käsitellään kymmenen kansanedustajan laatiman muistutuksen pohjalta ja valiokunta pohtii myös sitä, missä määrin asiaan liittyviä papereita on tarpeen salata.

Puheenjohtajan mukaan valiokunta varaa tapauksen käsittelemiseen sen ajan, mikä on tarpeen.

”Valiokunnalla ei ole kiirettä”, hän sanoi ja lisäsi, että asialle on varattu tämä päivä.

Perustuslain mukaisen muistutuksen Haaviston tapauksesta ovat allekirjoittaneet seuraavat kansanedustajat: Mari Rantanen (ps), Veijo Niemi (ps), Jari Ronkainen (ps), Jussi Wihonen (ps), Tom Packalén (ps), Heikki Vestman (kok), Kalle Jokinen (kok), Kari Tolvanen (kok), Wille Rydman (kok) ja Sari Tanus (kd). Ministerivastuuasia tarkoittaa ministerin virkatoimien lainmukaisuuden tutkimista.

Ministerivastuuasiaprosessi voi kovimmillaan johtaa valtakunnanoikeuteen, mutta edellisissä vastaavissa tapauksissa näin ei ole käynyt. On syytä muistaa myös se, että perustuslakivaliokunnan 17 varsinaisesta jäsenestä 11 on hallituspuolueiden edustajia.

Haaviston toiminnasta kanteluita saanut oikeuskansleri siirsi asian kokonaisuudessaan perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Valiokunnan suunnitelman mukaan kokoukseen tulevat kuultaviksi ulkoministeri Haaviston lisäksi valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen, apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe sekä konsulipäällikkö Pasi Tuominen, jota on määrä kuulla kello 10. Tuominen on julkisesti arvostellut Haaviston toimia.

Aikataulu on myöhästynyt aiotusta. Haavisto ei kommentoinut tilannetta ennen tai jälkeen oman osuutensa. Hän poistui yhdentoista jälkeen kokouksesta ja totesi, ettei tilannetta ole nyt mahdollista kommentoida.

Päivitetty ajankohtaisilla tiedoilla klo 11.14: Haavisto poistui juuri kokouksesta.

