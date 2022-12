EU-maiden valtiovarainministerit lykkäävät päätöstä Unkarin EU-varojen jäädyttämisestä. Euroopan komissio on esittänyt, että Unkarilta jäädytettäisiin 65 prosenttia koheesiorahoituksesta eli 7,5 miljardia euroa.

Komissio perustelee varojen jäädyttämistä sillä, ettei Unkari noudata oikeusvaltion periaatteita. Komissio varoitti Unkaria jo huhtikuussa ja maa vastasi 17 korjausehdotuksella, joiden täytäntöönpanon takaraja oli 19. marraskuuta.

Komission mukaan Unkari on edistynyt joissain vaadituissa korjaustoimenpiteissä, mutta olemassa on edelleen riski siitä, että EU:n budjettivaroja käytetään Unkarissa vääriin tarkoituksiin. Suurin osa Unkarilta vaadituista korjaustoimenpiteistä on liittynyt korruption kitkemiseen, julkisiin hankintoihin ja läpinäkyvyyden lisäämiseen hallinnossa.

Verkkolehti Politicon mukaan suurimmat euromaat Saksa, Ranska ja Italia sekä yhdeksän muuta EU-maata katsovat komission Unkarille esittämien vaatimusten olevan liian tiukkoja. Maiden mukaan Unkari on edistynyt korruption vastaisissa toimissa paremmin kuin komissio antaa ymmärtää.

”Saksa, Ranska ja Italia ojensivat auttavan käden (Unkarin pääministeri Viktor) Orbánille”, lehti Politico kirjoittaa.

Ranskalaisten EU-lähteiden mukaan 7,5 miljardin euron varojen jäädyttämisestä pidetään 12 EU-maassa liian kovana rangaistuksena Unkarille.

Unkarin varojen jäädyttäminen poistettiin valtiovarainministerin kokouksen agendalta tiistaina. Uutistoimisto Bloombergin mukaan asiaa on määrä käsitellä seuraavan kerran 19. joulukuuta.

Unkari vastasi tiistaina jupakkaan estämällä päätöksen Ukrainalle myönnettävästä 18 miljardin euron tukipaketista ja globaalista minimiverosta. Molemmat asiat vaativat EU-maiden yksimielisen hyväksynnän.

Euroopan budjettikomissaari Johannes Hahn arvioi tiistaina, että Ukrainan tukipaketista pyritään saamaan päätös aikaan tammikuussa.

Asia nousi esiin myös EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksessa. Financial Timesin tietojen mukaan Saksan liittokansleri Olaf Scholz ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron vetosivat Unkarin pääministeriin Viktor Orbániin, jotta tämä taipuisi Ukrainan tukipaketin taakse.

Pelissä on lisäksi Unkarin osuus EU:n elvytyspaketista. EU:n on hyväksyttävä Unkarin suunnitelma varojen käytöstä vuoden loppuun mennessä tai maa saattaa menettää valtaosan 5,8 miljardin euron potistaan.