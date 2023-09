Geopolitiikka vaikuttaa yhtiöiden potentiaaliin ja liiketoimintaan eri tavalla kuin ennen, arvioi Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto Markkinaraati-ohjelmassa.

Nyt on siirrytty Kivipellon mielestä mielenkiintoiseen maailmaan ja tavallaan historiassa taaksepäin.

”Sijoittajana laittaisin nyt geopolitiikkasilmälasit päähän ja rupeaisin katsomaan myös suomalaisyhtiöitä siitä näkökulmasta.”

Aktian sijoitusjohtaja Samu Lang huomauttaa, että Yhdysvalloissa on aluillaan ”tulikuuma” presidenttikisa, joka voi vaikuttaa suoraan myös osakekursseihin.

”Siitä tulee historiallinen show.”

Joe Bidenille valitaan seuraaja ensi vuoden marraskuussa, ja hänen vastustajakseen povataan ex-presidentti Donald Trumpia.

Fakta Markkinaraati Markkinaraadissa keskustellaan tällä viikolla osakemarkkinoiden näkymistä. Miltä näyttää sijoittajan syksy? Mikä Helsingin pörssiä painaa ja kannattaako nyt lisätä osakeriskiä? Markkinaraadissa pohditaan myös sitä, mihin juuri nyt kannattaisi sijoittaa ja kuinka houkuttelevia suomalaisosakkeet tässä tilanteessa ovat. Muun muassa näistä aiheista ovat tulossa keskustelemaan Danske Bankin senioristrategi Kaisa Kivipelto, Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman ja Aktian sijoitusjohtaja Samu Lang. Markkinaraadin juontaa Uuden Suomen toimittaja Minna Karkkola.

Myös Osakesäästäjien toimitusjohtaja Victor Snellman pitää geopolitiikkanäkökulmaa olennaisena.

Alkuvuodesta Yhdysvalloissa ja Euroopassa osakekurssit ovat nousseet, mutta Helsingin pörssi on lasketellut alamäessä. Kivipellon mukaan syynä on ennen kaikkea se, että Helsingin pörssi on hyvin syklinen.

”Helsingin pörssissä pitäisi olla muunkinlaisia yhtiöitä kuin syklisiä teollisuusyhtiöitä.”

Lisäksi koko Euroopan teollisuudella menee heikosti, eikä Kiinan talouskasvu ole hääppöistä koronan jäljiltä, Kivipelto summaa.

Miten kansanosakkeilla menee?

Juuri päättyneellä tuloskaudella Tokmanni ja Kesko yllättivät Snellmanin positiivisesti ottaen huomioon uutiset ostovoimapaineista ja siitä, ettei ihmisillä tahdo jäädä rahaa edes laskujen maksuun.

”Isossa kuvassa tosi hyvää suorittamista.”

Suomalaiset suosivat vuodesta toiseen aika lailla samoja osakkeita. Kymmenen suosikkiosakkeen listaa katsoessa kotimaisella osakesijoittajalla on mennyt keskimäärin aika heikosti, arvioi Aktian Lang.

Mitä kansanosakkeita sitten kannattaisi nyt ostaa? Lang nostaa esiin Nordean, Nokian ja Nesteen, jotka ovat kohtuullisesti hinnoiteltuja liiketoimintanäkymiinsä nähden.

”Kyllä minä itse voisin esimerkiksi näitä yhtiöitä ruveta ostamaan.”

Snellman puolestaan voisi ostaa mitä tahansa yhtiötä suomalaisten suosikkikymmeniköstä lukuun ottamatta Finnairia, koska lentobisnes on erittäin kilpailtu ja isossa myllerryksessä. Jos miljardööri ostaa lentoyhtiötä, hän on pian miljonääri, Snellman kuvaa.

Sitä vastoin erityisen mielenkiintoisena ostokohteena Snellman nostaa kansaosakkeista esiin Sammon, josta Mandatum on määrä irrottaa omaksi yhtiökseen 1. lokakuuta.

”Siitä saattaa tulla mielenkiintoinen pelin paikka, kun joku isompi sijoittaja ei välttämättä tykkää joko Mandatumista tai jäljelle jäävästä Sammosta omassa salkussaan.”

Tämä voi tietää isoa myyntipainetta, joka voi mahdollistaa hyvät osakepoiminnat, Snellman uskoo.

Katso Markkinaraadin lähetys kokonaisuudessaan oheiselta videolta.

LUE SEURAAVAKSI: