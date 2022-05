SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman arvioi Suomen ja Euroopan olevan murroskohdassa, sillä Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut perusteellisesti sodan seurauksena. Lindtman muistuttaa, että kuluvina viikkoina ratkaistaan, miten Suomi asemoi itsensä uudessa ympäristössä.

”Venäjän toiminta on tuonut meidät viikko viikolta lähemmäksi sotilaallisen liittoutumisen välttämättömyyttä. Eduskunnassa käsitellään tällä hetkellä turvallisuuspoliittista selontekoa ja keskustelua käydään avoimesti, mahdollisuutemme ja riskit vakavasti arvioiden. Ratkaisut tehdään viikkojen sisällä. Yksi näkökohta ohjaa valintaamme ylitse muiden: teemme sen valinnan, joka maksimoi Suomen ja suomalaisten turvallisuuden”, hän sanoi vappupuheessaan.

Lindtmanin mukaan olisi erityisen tärkeää edetä yhtäaikaisesti Ruotsin kanssa.

“Suomi ja Ruotsi ovat pohjoismaisia kansanvaltoja ja hyvinvointiyhteiskuntia, jaamme samat arvot ja meillä on pitkä yhteinen historia. Suomen ja Ruotsin yhteistyö yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa olisi avainasemassa myös Natossa. Suomen ja Ruotsin jäsenyyden myötä Pohjoismaista tulisi puolustusliitossa merkittävästi vahvempi toimija sekä sotilaallisesti että poliittisesti.”

Hän ennakoi, että Suomi olisi Naton jäsenenä vahva toimija ja turvallisuuden tuottaja.

”Päättäjiltä odotetaan nyt hyvää yhteistyötä tulevina viikkoina. Suomen vahvuus on korkea luottamus toinen toisiimme. On tärkeää, että vaalimme tätä luottamusta ja rakennamme yhtenäisyyttä. Mitä yhtenäisempi kansakunta, sitä vaikeampi sitä on ulkoa päin horjuttaa. ”

SDP päättää Nato-kannastaan lauantaina 14. toukokuuta. Suomen muut suuret puolueet paitsi SDP ovat jo tähän mennessä linjanneet omissa puolue-elimissään, että ne ovat valmiita Suomen Nato-jäsenyyteen.