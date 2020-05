Lääkintöneuvos Heikki Pälve hämmästelee sosiaali- ja terveysministeriön (STM) kansliapäällikön Kirsi Varhilan arvioita kasvomaskeista.

Lääketieteen tohtori Pälve kritisoi julkisessa Facebook-päivityksessään Varhilan puheita Ylen tiistai-illan A-studiossa. Varhilan mukaan nyt on tullut akuutiksi selvittää, mitä tieteellistä näyttöä kasvomaskien käytöstä on. Luvassa on selvitys ja kirjallisuuskatsaus, mutta Varhilan mukaan hallituksessa keskusteltiin paljon myös siitä, pitäisikö asiasta tehdä tieteellinen tutkimus. Se olisi kuitenkin vienyt liikaa aikaa. Varhila on arvioinut, että selvitys valmistuisi kesäkuun lopulla.

”Voin helpottaa hommaa”, Pälve kirjoittaa Facebookissa ja listaa neljä pointtia.

Lääkintöneuvoksen 4 pointtia

Hän huomauttaa, että koronaviruksen tarttumistapa on pisaratartunta.

”Pisaroita syntyy puhuessa ja niitä lentää metrien päähän yskäisyn ja aivastuksen yhteydessä. Maski vähentää tätä. Hyvä kirurginen maski estää sen 100 %:sti. Huono maski vain vähentää. Teoreettisesti se siis toimii”, Pälve toteaa.

Toiseksi hän muistuttaa, että Yhdysvaltain kansanterveysvirastolla (CDC) on vahvat hartiat ja se kannattaa maskin käyttöä. Hän ihmettelee, että STM alkaa nyt selvittää asiaa ja valmista tulee vasta kesällä.

”Suomen THL:lla/STM:llä on kova työ löytää hyvät perusteet olla toista mieltä.”

Lopuksi hän viitta tutkittuun tietoon.

”Influenssaan liittyen on osoitettu 80 %:n alenema tartuttavuudesta maskia käytettäessä. Etupainotteisesti ministeriö voisi aloittaa maskin käytön tutkimuksen osana strategiaa Suomessa heti nyt ja jos se sitten osoittaudu toimivaksi, poistetaan käytäntö”, Pälve huomauttaa.

”Maailman johtavat lääketieteelliset lehdet Lancet, Jama, BMA ovat ottaneet kantaa maskien puolesta.”

Pälve ihmettelee, miksi kaikki tämä ei riitä, vaan hallitus tekee oman selvityksen.

”Ei vakuuta. Ja tälle selvitykselle on annettu kovasti aikaa. Ei vakuuta tämäkään.”

”Akateemista saivartelua”

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Juha Tuominen ihmetteli A-studiossa samaa jo maanantaina. Pälve huomauttaa, että Tuominen summasi hallituksen tilaaman selvityksen tuloksen ”minuutissa ja heti”.

”Maskia kannattaa käyttää tilanteissa, joissa turvaetäisyydestä huolehtiminen ei onnistu. Sellaisia ovat mm. kaupat ja joukkokuljetusvälineet. Kaikki maskit vähentävät pisarointia”, Pälve sanoo.

”Varhila puhuu lääketieteellisen standardin täyttämisestä maskin yhteydessä. Tästä ei nyt ole kyse.”

Toistaiseksi STM ei ole antanut yleistä suositusta kasvomaskien käytöstä, minkä Varhila toisti A-studiossa. Hän ei kuitenkaan sulkenut suosituksen mahdollisuutta pois.

Jo nykyisin STM ohjeistaa oireisia käyttämään maskia. Pälve huomauttaa, että tartunnan saanut voi erittää virusta jopa 5 päivää, ennen kuin saa oireita.

”Varhila totesi, että maskin käyttö saattaa jollekin sairausryhmälle tuottaa vaaran. Sen vuoksi asiasta ei voi nyt antaa suositusta. Aiemmin kuitenkin myös ryhmäkohtaisia rajoituksia on tehty. Ja tämä on helppo ratkaista – tällöin ei tarvitse käyttää. Tosin en oikein ymmärrä, mikä sairaus estäisi maskin käytön”, Pälve toteaa.

”Käytön oppiminen ei ole mikään ongelma. Olipa akateemista saivartelua koko keskustelu kaikkiaan.”

Työterveyslaitoksen mukaan huono kunto, hengitystiesairaudet, sydän- ja verisuonitaudit ja korkea ikä, aiheuttavat sen, että hengityksensuojaimia ei välttämättä jaksa käyttää tai terveysongelmat voivat pahentua,. eikä maskinkäyttöä siksi tulisi tuputtaa kenellekään.

Pälve on Suomen Lääkäriliiton entinen toiminnanjohtaja ja kokoomuksen entinen kuntapoliitikko. Hän vaikutti Turun kaupunginvaltuustossa vuosina 2005–2012. Pälve toimi Maailman lääkäriliiton eettisen komitean puheenjohtajana vuosina 2013–2017.