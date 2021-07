Riikka Purra on ilmoittautunut perussuomalaisten puheenjohtajakisaan ja on ennakkosuosikki Halla-ahon seuraajaksi.

Perussuomalaisten ensimmäinen varapuheenjohtaja ja väistyvän puheenjohtajan Jussi Halla-ahon seuraajaehdokas Riikka Purra arvostelee valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk) puheita työperäisestä maahanmuutosta.

Perussuomalaisten puoluejohto vaihtuu elokuun puoluekokouksessa.

Hallitus tavoittelee työperäisen maahanmuuton edistämisellä 10 000:tä lisätyöllistä Suomeen. Tavoite on yksi hallituksen työllisyyskeinoista, joista linjattiin kevään kriisiytyneessä kehysriihessä.

Keskustan puheenjohtaja Saarikko toteaa nyt Ylen haastattelussa panneensa huolestuneena merkille, että oppositiosta kyseenalaistetaan paitsi maahanmuutto yleisesti myös työperäisen maahanmuuton tarpeellisuus.

"Tosiasia on se, että Suomessa ei tälläkään hetkellä maatalous, alkutuotanto, sote-sektori tai vaikkapa pääkaupunkiseudun joukkoliikenne pyörisi ilman muualta tulevaa työvoimaa. Tämä maa tarvitsee sitä ja se ei ole pois suomalaisten työllistämisestä. Me tarvitsemme molempia”, Saarikko sanoo Ylelle.

Purra ihmettelee lausuntoa ja katsoo, että kyse on ennen muuta käteen jäävästä palkasta.

"Eivät suomalaiset ole yhtäkkiä lopettaneet olemasta sopivia tai halukkaita työskentelemään joukkoliikenteessä, vanhustenhoidossa, ravintola-alalla, siivoojina tai edes maataloudessa, jos se oli taloudellisesti kannattavaa”, Purra sanoo tiedotteessa.

”Tuotannontekijämarkkinoiden perusrakenteessa työvoiman hinta eli palkkataso joustaa ylöspäin, mikäli työvoiman kysyntä kasvaa ja työvoimasta on pulaa. Rajan yli saapuva halpojen työntekijöiden virta rikkoo tämän mallin."

”Rakenteellinen ongelma”

Purra katsoo, että ongelmat ovat rakenteellisia ja suomalaisen sosiaaliturvan taso ja muut hyvinvointiyhteiskunnan edut ”varmistavat sen, että ihmisellä ei pidemmän päälle ole kannusteita työskennellä matalien palkkojen aloilla”.

”Sen jälkeen kun matalalla palkalla Suomeen työskentelemään tullut ihminen on vakiinnuttanut oleskelunsa maassa, eli saanut oleskeluluvan tai jopa kansalaisuuden, hän huomaa nopeasti samat heikot työnteon kannustimet kuin suomalainenkin, eli matalan käteen jäävän palkan eteen ei kannata käydä töissä, koska voi yhtä hyvin elää sosiaaliturvan varassa.”

Työperäisen maahanmuuton yhteydessä muistutetaan usein, että Suomestakin on menty töihin Ruotsiin tai Euroopasta Yhdysvaltoihin. Purran mukaan tilanne oli kuitenkin silloin erilainen.

”Tämä on totta, mutta silloin ulkomaille mentiin tekemään työtä, integroiduttiin maahan, opeteltiin kieli ja tehtiin jopa kantaväestöä enemmän töitä, jotta päästiin elämässä eteenpäin. Ei ollut sosiaalivaltion verkkoja, joiden varaan jäädä.”

Kausityö olisi vapautettu palkkarajasta

Purran mukaan kouluttamattoman työvoiman saapuminen Suomeen voisi olla kestävää ainoastaan, jos työlupaan ei liittyisi oikeutta sosiaaliturvaan ja julkisiin palveluihin. Hän ehdottaa kansalaisuusperustaista sosiaaliturvajärjestelmää, jotta työperäinen maahanmuutto todella olisi työperustaista ja työnantajan olisi maksettava työstä riittävästi palkkaa.

Purra nostaa esiin palkkarajan, josta puheenjohtaja Jussi Halla-aho on aiemmin puhunut. Suomeen työn perässä muuttaville tulee Halla-ahon mukaan asettaa 3000 euron vähimmäispalkkaraja kuukaudessa. Esitys on herättänyt huomiota ja se on tyrmätty esimerkiksi kokoomuksesta.

Purran mukaan perussuomalaiset on esittänyt 3000 euron palkkarajaa maahan EU:n ulkopuolelta saapuvalle työperäiselle siirtolaisuudelle. Raja ei hänen mukaansa koskisi kausityöntekijöitä.

”Mikäli maahanmuuttoa halutaan edistää, sen pitää olla tiukasti valikoitua ja osaamisperustaista ja sijoittua muualle kuin matalapalkka-aloille. Työperäisen oleskeluluvan vaihtoehtona ei voi olla sosiaaliturva tai kotouttamispalveluiden varaan jääminen”, Purra sanoo.