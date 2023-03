Suomalaisessa työn verotuksessa on kannustinongelma, sanoo Veronmaksajien Teemu Lehtinen.

Ei kannata. Suomalaisessa työn verotuksessa on kannustinongelma, sanoo Veronmaksajien Teemu Lehtinen.

Ei kannata. Suomalaisessa työn verotuksessa on kannustinongelma, sanoo Veronmaksajien Teemu Lehtinen.

Suomen julkinen talous on kuralla. Alijäämä on kymmenen miljardia euroa. Valtiovarainministeriön mukaan sopeutusta tarvitaan sekä meno- että tulopuolella.

Kuinka paljon veroja voidaan korottaa, Veronmaksajien toimitusjohtaja Teemu Lehtinen?

"En niitä kovin paljon korottaisi ihan talouskasvun tukemisen kannalta – jotta saadaan rattaat pyörimään eikä hyydytetä yksityistä puolta. Jos katsotaan politiikkaa, niin siellä on hyvin erilaiset agendat. Kokoomus ei ainakaan kiristäisi veroja, mutta leikkaisi menoista. Sosiaalidemokraattien leikkauslistalla ei ole juuri mitään, mutta erittäin pitkä lista veronkorotuksia."

"Politiikka tulee ratkaisemaan. Perustelut löytyvät tulevassa hallitusohjelmassa kummalle tahansa ratkaisulle. Riippuu siitä, ketkä siellä ovat päättämässä."

Sanna Marin (sd) sanoi Ylen Ykkösaamussa, että jos meillä olisi Tanskan kaltainen verotus, niin julkinen talous olisi lähes tasapainossa. Millainen Tanskan verotus on suhteessa Suomeen?

"Kun suhteutetaan bruttokansantuotteeseen, niin veroaste on Tanskassa maailman korkein. Siinä on neljä prosenttiyksikköä eroa Suomeen. Jos meillä olisi Tanskan kokonaisveroaste, niin se olisi kymmenen miljardia enemmän veroja."

LUE MYÖS Sanna Marin väläytti Tanskan mallia Suomeen – Tällainen se oikeasti on

Mitä se tarkoittaisi käytännössä?

"Siellä on aika kiinnostavia eroja. Arvonlisäveroissa on iso ero. Tanskassa on yksi verokanta, 25 prosenttia kaikelle. Jos Suomessa olisi sama, hinnat nousisivat monissa hyödykkeissä todella rajusti."

"Meillä nähtäisiin ravintoloita menossa konkurssiin. Nousseisiin ruoan hintoihin tulisi päälle vielä kymmenen prosentin potti. Saataisiin vaikka minkälainen taantuma aikaan. Kymmenen prosentin kannoissa on lääkkeitä, joukkoliikennettä, kulttuuria, kirjoja ja lehtiä. Niitä nostettaisiin radikaalisti."

"Ansiotyön verotuksessa meillä on keventämisen tarvetta."

Vasemmiston suosikki on listaamattomien yhtiöiden osinkoveron kiristys. Onko huojennus katkolla?

"Se on vähän niin kuin aina katkolla. Siitä aina puhutaan. Jokainen varmaan ymmärtää, että jos me haluamme lisää yrittäjyyttä ja sijoituksia listaamattomiin yhtiöihin, niin tuskin voimme näin toimia. Käytännössä se ei ole varmastikaan viisasta, ja myös verotuotot siitä olisivat hyvin kuvitteellisia. Eivät omistajat tyhmiä ole."

FAKTA Veroja kerätään runsain mitoin Veroja kerättiin Suomessa viime vuonna 81,4 miljardia euroa. Tämä oli 5,8 miljardia ja 7,7 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021. Tuloveroa kertyi 35,5 miljardia euroa. Palkoista, eläkkeistä ja veronalaisista etuuksista tehtäviä ennakonpidätyksistä tuli 32,6 miljardia euroa. Yhteisöjen tuloveroa kertyi 8,55 miljardia euroa, jossa oli nousua edellisvuodesta liki 30 prosenttia. Arvonlisävero tuotti 21,2 miljardia euroa. Lähde: Veronmaksajat

Miten verotuksella kannustettaisiin talouskasvuun?

"Nimenomaan ansiotyön verotuksessa meillä on keventämisen tarvetta. Me tarvitsemme osaamista, työntekoa ja yrittämistä. Marginaaliveroja pitäisi alentaa. Emme halua tänne sellaisia härpäkkeitä, jotka pitävät ihmiset rajojen ulkopuolella rahoineen ja yrityksineen, kuten arvonnousuvero. Haluaisin, että yhteisö- ja pääomaverotuksessa mennään tylsästi ja tasaisella. Se luo parhaat edellytykset."

Jos veroja on pakko kiristää, mistä se olisi vähiten haitallista?

"Perinteiset haittaverot ovat sellaisia. Alkoholi ja tupakka. Tulevaisuudessa, jos työn verotusta alennetaan, niin kaikki kulutus on varmaan se, mihin painopiste siirtyy."

Uskon, että tässä on ihan välttämätöntä, että veronkiristysten rooli on hyvin rajallinen tasapainotuksessa. Jos yritetään kymmenen miljardin alijäämää saada umpeen verotusta kiristämällä, niin erittäin huonosti käy."