Venäjä näyttää menettäneen ainakin yhden pataljoonan kaluston yrittäessään joenylitystä Donbasin alueella Itä-Ukrainassa, kertoi Britannian puolustusministeriön tiedusteluraportti perjantaina.

Joenylitys tällaisessa tilanteessa on tiedusteluraportin mukaan ”erittäin riskialtis liike”, joka kertoo venäläiskomentajien paineista saada edistystä aikaan hyökkäyksessään Itä-Ukrainassa.

BBC:n mukaan joenylityksen raskaista tappioista huolimatta Venäjä näyttää etenevän alueella. Venäjän odotetaan aloittavan hyökkäyksen lähellä jokea sijaitsevassa Sjevjerodonetskissa tulevina päivinä, yhdysvaltalainen ajatushautomo The Institute for the Study of War arvioi BBC:n mukaan.

Brittitiedustelun mukaan Venäjä panostaa voimavarojaan päästäkseen etenemään Itä-Ukrainassa kohti länttä ja Kramatorskin aluetta. Näin Venäjä pyrkii ympäröimään Ukrainan joukot Britannian mukaan.

Venäjä on keskittänyt hyökkäyksensä Itä-Ukrainaan, kun sen helmikuun lopulla aloittama laajamittainen hyökkäys epäonnistui tavoitteessaan kaataa Ukrainan hallinto. .