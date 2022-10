Ukrainan sodan eskalaatiovaihetta on käyty nyt yli kuusi kuukautta. Venäjän raskaasta panostuksesta huolimatta Ukrainan ilmavoimien kalustosta ehjänä on edelleen noin 80 prosenttia, kertoo Yhdysvaltain ilmavoimien Euroopan-komentaja, kenraali James Hecker The Driven mukaan .

Hecker puhui lehdistölle maanantaina Air Force Associationin vuotuisessa konferenssissa, ja hänen muista Ukrainaa koskevista kannanotoistaan kerroimme jo aiemmin:

Ennen sotaa Ukrainan etulinjan taistelukoneita oli arviolta 112 kappaletta. Hävittäjäkaluston muodostivat 51 MiG-29- ja 32 Su-27 -koneyksilöä, joiden lisäksi ilmavoimilla oli 12 Su-24-rynnäkkökonetta ja 17 maajoukkojen lähitukea antavaa Su-25-konetta.

Toisaalta avointen lähteiden tiedusteluarviot lentokaluston tappioista ovat aavistuksen negatiivisempia ainakin ilmasta maahan -kaluston suhteen.

Tämän lisäksi ilmavoimilla on kuljetus- ja tiedustelukone- sekä helikopterikalustoa.

Ukrainan maavoimien ilmailulla oli ennen sotaa satakunta kuljetus- ja taisteluhelikopteria ja laivastolla toistakymmentä kuljetuskonetta ja helikopteria. Lisäksi ainakin helikopterikalustoa on lahjoitettu maalle lisää.