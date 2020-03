Koronavirus on vaatinut ensimmäisen kuolonuhrin HUSin alueella Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n mukaan hyvin iäkäs Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella asuva henkilö on menehtynyt koronaviruksen aiheuttamaan COVID-19-tautiin eilen perjantaina. Kyseessä on Suomen ensimmäinen koronavirustartuntaan liittyvä kuolema.

”Suomen ensimmäinen koronaviruksen aiheuttama kuolemantapaus on erittäin valitettava, mutta ei odottamaton. Vaikka suurimmalla osalla sairastuneista koronaviruksen aiheuttama tauti on melko lievä, sairaus voi olla vakava ikäihmisille ja etenkin niille ikäihmisille, joilla on jokin perussairaus”, THL ja HUS toteavat tiedotteissaan.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on esittänyt surunvalittelunsa menehtyneen omaisten ja läheisten suruun..

”Tämä on samalla osoitus siitä, että koronaepidemia on Suomessa siirtymässä seuraavaan, yhä vakavampaan vaiheeseen”, presidentti sanoo omassa tiedotteessaan.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) mukaan Suomessa osattiin odottaa, ettei koronaviruksen aiheuttamilta kuolemantapauksilta vältytä.

”Silti kuolema yllättää ja pysäyttää meidät aina. Otan osaa omaisten suruun. Nyt on tärkeintä vähentää lähikontaktit minimiin riskiryhmien ja terveydenhuollon kantokyvyn suojelemiseksi”, hän tviittaa.

THL:n mukaan Suomessa on tämän hetkisten tietojen mukaan todettu yhteensä 521 laboratoriovarmistettua uuden koronaviruksen aiheuttamaa tautitapausta. Luku perustuu laboratoriovarmistettuihin lukuihin, jotka THL on kerännyt manuaalisesti suoraan sairaanhoitopiireiltä.

Raportoiduista tapauksista on 61 prosenttia on miehiä ja 39 prosenttia naisia.

”Suurin osa Suomessa todetuista COVID-19-tapauksista on ollut lieviä. Osa tartunnan saaneista on tarvinnut myös sairaalahoitoa. Suomen sairaaloissa on hyvä valmius tutkia ja hoitaa koronavirusinfektioita eristysolosuhteissa”, THL sanoo.

(Juttua päivitetty Sauli Niinistön ja Aino-Kaisa Pekosen kommenteilla.)