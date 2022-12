Etelä-Suomessa on ollut melko luminen alkutalvi. Nyt on kuitenkin lauhaa, mikä helpottaa sähköpaineita.

Tänään puoliltapäivin voi alkaa käytellä kodinkoneita hyvillä mielin, jos käyttää pörssisähköä.

Hinta halpenee kello 12 aikaan kolmen sentin pintaan. Sähkö pysyy halpana pitkälle iltaan.

Sääolojen vaikutuksesta sähkön hintaan on puhuttu viime aikoina paljon. Torstaina sää on Etelä-Suomessa nollan tuntumassa, jopa plussan puolella. Pohjois-Suomessa pakkasta on kymmenkunta astetta, molemmin puolin. Suomen sähkötilannetta tukee Olkiluoto 3 -ydinvoimala, joka otettiin jälleen koekäyttöön vaikeuksien jälkeen.

Pörssisähkö on jouluna ja välipäivinä ollut halpaa. Keskihinta on 10,6 senttiä kilowattitunnilta viimeisen viikon ajalta.

Sähkön hintaa on pyritty painamaan alas monin keinoin. Hallitus on esittänyt erilaisia tukimalleja, mutta myös sähköyhtiöt ovat laskeneet kiinteiden sopimusten hintojaan viime aikoina. Ennen tätä hinnat olivat pitkään nousuputkessa.

Kalliimpaa luvassa

Suomen sähkötilanteessa kriittinen jakso alkaa kuitenkin vasta loppiaisen jälkeen. Silloin Olkiluodon uuden voimalan tehot ovat nollassa kuukauden ajan sydäntalvella. Joulukuussa nähtiin useiden päivien ajan pörssisähkössä hyvin korkeita 50–70 sentin hintoja kilowattitunnilta. Hinnat pysyivät yli 30 sentin tasossa jopa öisin.

Samaa voi olla edessä alkuvuonna. Tammi–helmikuu on tavallisesti sähkön kulutuksen huippuaikaa. Paljon on kiinni siitä, kuinka kylmää on. Tuulivoimaa on tuotettu useina päivinä kaksinverroin Olkiluoto kolmosen tehoon verrattuna, minkä lisäksi sähkön kulutushuiput ovat jääneet kauas viime talven reilun 14 000 megawatin huipusta. Koska tuulivoiman tuotantoa ei voi ennustaa, on tärkeää että kulutushuippujen aikana edelleen säästetään sähköä niin paljon kuin mahdollista.

Kevään hintoja ennakoivat sähköfutuurit ovat tulleet viime viikkoina alas reippaasti, yli kolmanneksen. Tuoreimman sähköfutuureihin perustuvan ennusteen mukaan sähkön kuluttajahinnat laskisivat kesäkuuhun asti, jolloin hinta kävisi vajaassa 15 sentissä kilowattitunnilta. Ensi talvea kohti hinnat kääntyisivät jälleen nousuun.

