Hanna Sarkkinen. Vasemmistoliitto Kuva: KIMMO HAAPALA

Hallituspuolue vasemmistoliiton ensimmäinen varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen kertoo Kansan Uutisissa, ettei hae jatkoa puoluejohdossa.

Vasemmistoliitto järjestää puoluekokouksensa marraskuussa.

Sarkkinen on tuleva ministeri, sillä vasemmistoliitto jakoi sosiaali- ja terveysministerin salkun kahtia Sarkkisen ja Aino-Kaisa Pekosen välillä. Sarkkisen on tarkoitus aloittaa ministerinä vuonna 2021.

Sarkkinen toteaa Kansan Uutisissa olleensa jo kuuden vuoden ajan puolueen johtotehtävissä. Kolme vuotta Sarkkinen toimi puoluevaltuuston puheenjohtajana ja viimeisimmät kolme vuotta hän on ollut ensimmäinen varapuheenjohtaja. Sarkkisen mielestä kuusi vuotta on pitkä aika puoluejohdossa. Lisäksi Sarkkiselle on tulossa perheenlisäystä ja myös ministerinpesti on vielä edessä.

”Kun puheenjohtaja [Li Andersson] jatkaa, muualla on tilaa uusiutua. On hyvä, että porukka uusiutuu jonkun verran, ei täysin”, Sarkkinen sanoo.

Andersson ei ole toistaiseksi kertonut jatkohaluistaan. Uudenmaan Vasemmistoliitto on esittänyt Anderssonia jatkoon.

Andersson kertoo tulevaisuuden suunnitelmistaan huomenna tiistaina.

LUE MYÖS: Sdp:n Antti Lindtman: Näin päätös Sitran 18 553 €/kk -palkasta syntyi