Keskustan kansanedustajat haluavat ”ammattidieselin” välittömästi käyttöön kotimaiselle ammattiliikenteelle.

Kevyemmän veron ammattidieselin käyttöönottoa esitti vuoden vaihduttua Suomen Kuljetus ja Logistiikka-alan etujärjestö SKAL.

Kansanedustaja Tuomas Kettusen laatimassa ja yhteensä viiden kansanedustajan allekirjoittamassa kirjallisessa kysymyksessä esitetään hallituksen ryhtyvän pikaiseen valmisteluun, jotta polttoaineiden hinnannousu korvataan ammattiliikenteelle.

Kettusen lisäksi muut allekirjoittaneet ovat keskustan kansanedustajat Pekka Aittakumpu, Hilkka Kemppi, Joonas Könttä ja Hannu Hoskonen. He katsovat, että uusista polttoaineen hintoja nostavista ratkaisuista täytyy pidättäytyä.

Keskustan kansanedustajat ovat huolissaan dieselin hinnannousun vaikutuksista kuljetuskustannuksiin. Jakeluvelvoitteen takia liikennepolttoaineisiin on lisättävä yhä enemmän biojaetta, mikä nostaa polttoaineen kokonaishintaa, he huomauttavat. Keskustalaiset laskevat, että nyt vuodenvaihteessa tapahtunut hintojen nousu on ollut jopa yli kymmenen senttiä litraa kohti.

Näin linjaa hallitusohjelma

Hallitusohjelmassa todetaan, että ”jos liikenteen ja erityisesti dieselin verotusta uudistetaan, ammattibiodieselin käyttöönoton mahdollisuuksia selvitetään”. Keskustalaisten mielestä ”hallitusohjelmassa mainittu ammattidiesel on saatava valmisteluun”.

Kettunen katsoo tiedotteessaan, että hallitusohjelman mukaan ammattidieselin käyttöönotto viedään valmisteluun ja juuri nyt on tämän lainvalmistelun oikea hetki. Sama menettely on hänen mukaansa käytössä muullakin EU-alueella, mikä varmistaa veronalennuksen oikeudenmukaisuuden myös Suomessa.

”Ammattidieselin käyttömahdollisuudella saadaan turvattua suomalaista kuljetusalaa. Vuoden vaihteessa tullut kustannuslisä on liian suuri ja se heikentää suomalaisten kuljetusyritysten toimintamahdollisuuksia sekä heikentää maamme kustannuskilpailukykyä. Ammattidiesel tarvitaan nyt käyttöön”, Kettunen painottaa.

”Dieselin hinta on noussut viimeisen vuoden aikana peräti 29 senttiä litralta. Dieselin kokonaishinta on kohtuuton ajatellen suomalaista tavaraliikennettä. Vuodenvaihteessa lisähaastetta on tuonut kiristynyt jakeluvelvoite, jonka myötä hintojen nousu on ollut jopa yli kymmenen senttiä per litra”, kirjallisessa kysymyksessä todetaan.

