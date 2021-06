Keskustan eduskuntaryhmä tiedottaa esittävänsä Juha Sipilää ympäristövaliokunnan uudeksi puheenjohtajaksi. Ryhmä nimesi Sipilän valiokunnan jäseneksi.

”Realistinen, ratkaisunhakuinen suhtautuminen tulevaisuuden ympäristöratkaisuihin ja ilmastonmuutoksen torjuntaan on pitkään ollut intohimoni. Uskon vahvasti, että ilmastotavoitteiden saavuttaminen ei edellytä suomalaisesta elämänmuodosta luopumista. Pikemminkin päinvastoin. Suomalainen kestävä metsä- ja maatalous yhdessä kehittyneen ympäristöteknologisen osaamisemme kanssa on tärkeä osa ratkaisua. Kohtuuteen, kestävyyteen ja kiertotalouteen pohjautuvaa osaamista on ollut mieluista viedä maailmalle”, kommentoi Sipilä tiedotteessa.

Sipilä on entinen pääministeri ja puolueensa ex-puheenjohtaja. Hän on toiminut tällä kaudella rivikansanedustajana.

Ympäristövaliokunnan puheenjohtajan paikka avautui, sillä edellinen puheenjohtaja Hannu Hoskonen menetti paikkansa äänestettyään keskustan ryhmäpäätöksen vastaisesti EU:n elvytyspakettia vastaan eduskunnassa.

Eduskunnan valiokuntien puheenjohtajuudet ovat painavia pestejä. Eduskunnan varsinainen lainsäädäntötyö tehdään valiokunnissa.

Keskustan eduskuntaryhmässä tehdään muitakin valiokuntapaikkamuutoksia. Kansanedustaja Matti Vanhasen eduskuntaryhmä nimesi jäseneksi ulkoasiain- ja lakivaliokuntiin. Vanhanen päätti hiljattain tehtävänsä valtiovarainministerinä, ja hänen salkkunsa otti keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko.

Saarikon tilalle tiede- ja kulttuuriministeriksi siirtyi puolestaan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen, jonka tilalle ryhmäjohtajaksi valittiin Juha Pylväs.

