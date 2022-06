Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii Puheenvuoron blogissaan tasa-arvoa, joka näkyisi myös palkoissa. Hänen mielestään julkisten alojen palkkaohjelma on välttämätön.

”Muutoin emme saa töihin riittävästi esimerkiksi hoiva-alojen ammattilaisia, joita ilman yhteiskunta lamaantuu. Ilman kunnollisia palkkoja moni hoiva-alan ammattilainen vaihtaa alaa ja tähän meillä ei yhteiskuntana ole varaa”, Lohikoski kirjoittaa.

”Inflaation laukatessa pilvissä on selvää, että työntekijöiden ostovoima on varmistettava. Sitä ei voida tehdä oikeiston vaatimilla veronalennuksilla, sillä se johtaisi julkisten palveluiden heikennyksiin. Työntekijöiden ostovoima on varmistettava riittävillä palkankorotuksilla, jotka kuuluvat työmarkkinapöytiin ja työnantajien vastuulle”, hän vaatii.

”Julkisen sektorin palkkaohjelma onkin näköjään porvarin pahin painajainen”, Lohikoski kirjoittaa viitaten työnantajapuolen kielteisiin reaktioihin.

Keskiviikkona kunta-alalla päädyttiin erillisratkaisuun, jossa palkkaohjelman mukaan kuntien työntekijöiden palkankorotukset ovat seuraavan viiden vuoden ajan prosenttiyksikön suuremmat kuin vientialojen työntekijöillä.

Hoitajaliitot eivät ole mukana saavutetussa neuvottelutuloksessa.

Työnantajapuoli on reagoinut kielteisesti ratkaisuun, sillä sen katsotaan heikentävän Suomen kilpailukykyä ja voivan johtaa palkankorotusten ”kierteeseen”.

Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kommentoi kunta-alan palkkaratkaisua ”järjettömäksi” ja Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto nimitti mallia ”ikiliikkujaksi”.

