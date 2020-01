Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) julkaisi viime viikolla jälkiseurantaraportin, joka käsitteli valtion tukemaa laajakaistan rakentamista. VTV on tehnyt aiemmin hankkeeseen tarkastuksen.

Hanke pohjautui pääministeri Matti Vanhasen (kesk) toisen hallituksen vuoden 2007 hallitusohjelman kirjaukseen. Nykyisin hanke toimii nimellä Nopea laajakaista -tukiohjelma.

LUE MYÖS:

VTV:n mukaan tuetun laajakaistan arvioidut rakentamiskustannukset ovat yli 350 miljoonaa euroa, josta valtion tuki on noin 70 miljoonaa.

Suuren osan hankkeesta toteuttivat laajakaistan rakentamista varten perustetut uudet yritykset, joista useat olivat osuuskuntia.

Hankkeiden rahoitukseen osallistuivat sen toteuttaja (34 prosentilla) sekä kunnat (8–33 prosentilla) ja valtio (58–33 prosentilla). Tarkoitus oli tukea vain liiketaloudellisesti kannattavia hankkeita, mutta havaittiin, että joissain hankkeissa edellytykset kannattavuuteen olivat heikot.

”Eräille kunnille tämä tarkoitti taloudellisesti merkittävää riskinottoa”, kerrotaan raportissa.

Liikenne- ja viestintäministeriö ja Traficom toimittivat viime vuoden lopussa VTV:lle selvityksen, johon vastasi 24 hankkeeseen osallistunutta kuntaa. Puolessa näistä tukiohjelma oli vaikuttanut olennaisesti kunnan talouteen.

Kuntien maksettavaksi on langennut takausvastuita tai takausvastuista on muodostunut kuntien talouden suurin riski. Takausten realisoituminen on johtanut tuensaajien tukemiseksi tarvittaviin uusiin rahoitusjärjestelyihin, kuten pääomasijoituksiin ja uusiin lainoihin.

”Neljä kuntaa on ajautunut tukiohjelman aikana tilanteeseen, jossa kunta joko täyttää kriisikunnan kriteerit tai on nähnyt normaalin toimintansa muutoin mahdottomaksi.”

Hankkeen ongelmat ovat olleet aiemminkin julkisuudessa. Liikenne- ja viestintäministeriön ylijohtaja Juhapekka Ristola kertoi Iltalehdelle vuonna 2015, että Laajakaista kaikille -hanke eteni katastrofaalisesti.

”Hankkeita yritettiin saada käyntiin kunnissa amatöörivoimin. Paikalliset puuhamiehet lähtivät toteuttamaan hankkeita, mutta vain osa heistä oli teleinsinöörejä”, Ristola kertoi.

LUE SEURAAVAKSI: