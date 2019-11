Pääministeri Antti Rinne (sd) totesi tällä viikolla Atlantti-seuran kokouksessa pitämässään puheessa, että Suomi ja tasavallan presidentti Sauli Niinistö ovat saaneet myönteisessä mielessä poikkeuksellista kohtelua Yhdysvalloilta ja sen presidentiltä Donald Trumpilta.

”Suomen suhteet Yhdysvaltoihin ovat tiiviimmät kuin koskaan. Ei ole montaa valtiota maailmassa, jolle Valkoinen talo olisi antanut samanlaisen huomion ja tunnustuksen kuin minkä Suomi ja tasavallan presidenttimme on viime vuosina saanut. Se, että Yhdysvaltojen presidentti toteaa kunnioittavansa Suomea, kuvastaa laajemmin Yhdysvaltojen suhtautumista meihin”, Rinne sanoi.

Tasavallan presidentti Niinistö vieraili tänä syksynä Valkoisessa talossa ja nousi sosiaalisen median ilmiöksi tapaamisen yhteydessä.

Niinistö sai vuonna 2017 kutsun Valkoiseen taloon ja tuota kutsua ällisteltiin laajalti. Suomen presidentin vierailut Valkoiseen taloon olivat olleet harvinaista herkkua, sillä edellisestä Suomen ja Yhdysvaltain presidenttien kahdenkeskisestä tapaamisesta oli kulunut tuolloin 15 vuotta.

Vuonna 2018 Helsingissä järjestettiin huippukokous, jossa Niinistö isännöi Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaamista.

”Kaiken tasoiset vierailut Yhdysvaltoihin pääsivät vauhtiin tällä hallituskaudella nopeasti ja sitä olen ministereiltäni myös edellyttänyt. Tiettyä ennakkoluulottomuutta”, Antti Rinne myös sanoi puheessaan.

Pääministerin mukaan hänen oma lähestymistapa suhteisiin Yhdysvaltojen kanssa on käytännönläheinen.

”Vastakkainasettelu Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä vain voimistaa kansainvälisen järjestyksen muutosta suuntaan, joka ei palvele etujamme”, Rinne sanoi.

”Toivon, että Yhdysvalloissa herätään siihen, miten tyhjiöt täyttyvät – miten erilaisia arvoja edistävät suurvallat hyötyvät, mikäli emme yhdessä onnistu.”

”Sanon tämän tiedostaen, että omat arvoni eivät kohtaa aina niiden kanssa, joita Yhdysvallat tänään edistää. Tietynlainen kova arvokonservatismi alkaa näkyä myös Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa hyvin konkreettisesti. Mahdollisesti tämä heijastaa maan yhteiskuntatilannetta. YK:ssa esimerkiksi seksuaali- ja lisääntymisoikeuksista sekä naisten ja tyttöjen asemasta keskusteltaessa Yhdysvallat löytää itsensä useimmiten kyseenalaisesta seurasta. Mikäli puheyhteys muutoin toimii, voimme puhua tästäkin Yhdysvaltojen kanssa suoraan ja niin meidän myös täytyy. Korostan, että toimimme Suomena ja Eurooppana omista lähtökohdistamme käsin”, Rinne myös sanoi.

Rinne perää riittävää eurooppalaista itsevarmuutta, joka tarkoittaa EU:n entistäkin kestävämpää yhtenäisyyttä.

”Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen suhde on ainutlaatuinen. Toivon, että Yhdysvallat antaa kaiken arvon valinnallemme - sille, miten olemme Euroopassa päättäneet jakaa suvereniteettimme. Tapaamisissani amerikkalaisten kanssa olen huomannut, että tätä tärkeää osaa yhtälöstä ei aina ymmärretä. Joudumme myös Yhdysvalloille korostamaan, miten Euroopan unioni ei ole Suomelle ulkoinen toimija vaan sitä, keitä me olemme. Euroopan unionin ja sen korkeiden toimijoiden arvostelu voi sattua myös Helsingissä. Brexit-prosessi on toivottavasti selventänyt myös amerikkalaisille sen, miten tiiviistä yhteisöstä Euroopan unionissa on kyse”, Rinne sanoi.

