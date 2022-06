Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia riskiryhmiin kuuluville 70–79-vuotiaille. Riskiryhmiin kuuluvat esimerkiksi vaikeaa sydän- tai keuhkosairautta, diabetesta ja sairaalloista lihavuutta sairastavat.

”Heinäkuussa on terveydenhuollossakin lomia, joten toivottavasti kunnat aloittavat neljänsien rokotteiden antamisen mahdollisimman pian”, totesi sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikkö Taneli Puumalainen torstaina pidetyssä STM:n ja THL:n tilannekatsauksessa.

Koska ikä ja perussairaudet lisäävät vakavan taudin riskiä, eniten terveyshyötyä voidaan THL:n mukaan saavuttaa rokottamalla sellaisia riskiryhmiin kuuluvia 70–79-vuotiaita, jotka ovat toistaiseksi saaneet vain kolme annosta. Heitä on noin 300 000.

Aiemmin neljänsiä koronarokotuksia on suositeltu 12 vuotta täyttäneille vakavasti immuunipuutteisille, 80 vuotta täyttäneille ja iäkkäiden hoivakodeissa asuville.

Taneli Puumalainen, STM. Kuva: Henri Kärkkäinen

BA.5 lisääntymässä etenkin Portugalissa ja Espanjassa

Koronavirusepidemia on Suomessa rauhoittumassa. Tartunnat, erikoissairaanhoidon ja tehohoidon tarve sekä kuolemat ovat edelleen laskussa.

Uudet jonkin verran tarttuvammat ja rokotussuojaa kiertävät omikronkannat BA.4 ja BA.5 ovat kuitenkin lisääntyneet Euroopassa, muun muassa Portugalissa ja Espanjassa, joissa on odotettavissa uusi tautipiikki.

”Tällaisia tulee ja myös Suomessa pääkaupunkiseudulta on jo viitteitä siitä, että BA.5 on leviämässä. Tapausmääriä on kuitenkin vaikea ennustaa. Uusi omikron väistää tartuntojen ja rokotteiden suojaa”, THL:n johtaja Mika Salminen totesi.

Uusienkin viruskantojen leviämistä todennäköisesti jarruttaa kesän aikana koronaviruksilla todettu vuodenaikavaihtelu.

Omikron-aallon aikana tehohoidossa aiempaa iäkkäämpiä

Koko epidemian aikana tehohoidossa olleiden potilaiden keski-ikä on ollut 59 vuotta, mutta omikron-aallon aikana tehohoidossa on ollut aiempaa iäkkäämpiä, ja heidän osaltaan myös kuolleisuutta on ollut enemmän.

”Ei ole kuitenkaan niin, että Suomessa olisi kuolemien suhteen muita maita selvästi huonompi tilanne. Pohjoismaihin tai Baltian maihin verrattuna Suomi on matalimmassa päässä kuolemien suhteen. Valtaosa kuolemantapauksista on ollut hyvin ikääntyneillä tai niillä, joilla on paljon muita terveysongelmia”, Salminen huomautti.

Suomessa annettu yli 12 miljoonaa rokoteannosta

Suomessa oli 31.5.2022 mennessä todettu 1 097 810 rekisteröityä koronatapausta. Tehohoidossa on ollut yli 2000 ja erikoissairaanhoidossa noin 14 000 potilasta. Koronavirustartuntaan liittyviä kuolemia oli sunnuntaihin 29.5.2022 mennessä ilmoitettu Tartuntatautirekisteriin yhteensä 4 586. Koko epidemian aikana menehtyneiden keski-ikä (mediaani) on 83 vuotta.

Suomessa on annettu 1.6.2022 mennessä yhteensä yli 12 miljoonaa koronarokoteannosta, ja rokotuskattavuus on eurooppalaiseen tasoon verrattuna hyvä. Lähes 88 prosenttia 18 vuotta täyttäneistä on 1.6.2022 mennessä saanut vähintään kaksi koronarokoteannosta ja 60 vuotta täyttäneistä yli 87 prosenttia kolme rokoteannosta. Lähes 62 prosenttia 80 vuotta täyttäneistä on saanut neljännen rokoteannoksen.

Mika Salminen kiitti suomalaisia kärsivällisyydestä ja yhteen hiileen puhaltamisesta pandemian aikana.

”Koronapandemia on aiheuttanut kaikille Suomessa merkittävää huolta, kärsimystä ja haittaa. Mutta Suomi kyllä selviää vaikka mistä, kun yhdessä näin päätetään.”