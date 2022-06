Pääministeri Sanna Marin (sd) on käynyt keskusteluja Euroopan komission suuntaan Suomen rajakysymyksestä, kertoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr).

Sekä pääministeri Marin että valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) ovat aiemmin todenneet julkisuuteen, että Suomen olisi voitava sulkea itäraja turvapaikanhaulta, jos Venäjä käynnistäisi rajalla hybridioperaation aseenaan pakolaiset.

Toukokuussa tuli tieto komission linjauksesta, jonka mukaan Suomen rajojen sulkeminen tai turvapaikkaoikeuden rajoittaminen eivät ole EU-lainsäädännön mukaan mahdollisia edes poikkeusoloissa. Oikeusministeriö ja sisäministeriö olivat käyneet keskusteluja EU:n komission kanssa mahdollisuudesta sulkea rajoja tai rajoittaa turvapaikkahakemusten tekemistä silloin, kun kyse on muuttoliikkeen välineellistämisestä.

Hallituspuolue keskustan kansanedustaja Mikko Savola vaati aiemmin Uuden Suomen haastattelussa pääministeri Marinia ratkaisemaan kysymyksen rajan sulkumahdollisuudesta komission kanssa. Ministeri Mikkosen mukaan Marin on käynyt keskusteluja komissioon päin.

”Tässä tuli jo aiemmin esille se, millaisia keskusteluja oikeusministeriö on komission kanssa käynyt. Näitä keskusteluja kävivät oikeusministeriön virkamiehet, sittemminhän pääministerikin on käynyt omia keskustelujaan. Itse en ole ollut niissä keskusteluissa mukana, mutta se iso asia oli, kun mietimme siinä kohtaa, että tähän valmiuslain pikakaistaan olisimme ottaneet tätä keskittämistä. Silloin todettiin, että se tulisi laittaa tähän normaaliin lakiin, että sinänsä tämmöinen poikkeustilanne ei muuta sitä tilannetta”, Mikkonen kertoi tiistaina, kun eduskunta käsitteli esitystä rajavartiolain muutoksesta.

Rajalaki ja valmiuslaki kytkeytyvät toisiinsa

Rajalain muutos kytkeytyy tiiviisti valmiuslain muutokseen, mutta rajalaki on normaaliajan lainsäädäntöä ja valmiuslaki poikkeusajan lainsäädäntöä.

Pikakaistalla tarkoitetaan sitä, että valmiuslaki valmisteltiin mahdollisimman nopeasti, jotta esitys voitaisiin hyväksyä vielä kuluvan eduskuntakauden aikana. Valmiuslain luonnos ei ollut lausuntokierroksella, mutta rajalakiesitys oli.

Rajalakiluonnokseen on kirjattu turvapaikkahakemusten keskittäminen yhteen tai useampaan rajanylityspaikkaan, jos se on välttämätöntä laajamittaisen maahantulon aiheuttaman uhan torjumiseksi. Näin on tarkoitus pyrkiä kontrolloimaan rajaa. Kokonaan kansainvälisen suojelun hakemista ei voi Suomen rajalla estää, katsovat Suomen ylimmät laillisuusvalvojat.

”Ei puhuta tietenkään vain EU:n lainsäädännöstä tai EU:n perusoikeuskirjasta, vaan ihan yhtä lailla niistä kansainvälistä sitoumuksista ja velvoitteista, mihin Suomi on sitoutunut ja mitkä meidän omassa perustuslaissammekin todetaan. Teemme tietysti lainsäädäntöä, joka on näiden mukaista”, Mikkonen totesi eduskunnassa.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Sisäministeri Krista Mikkonen (vihr). Kuva: Matti Matikainen

Sekä oikeuskansleri että apulaisoikeusasiamies painottavat rajalakilausunnoissaan, että Suomessa on oltava riittävästi rajanylityspaikkoja avoinna, jotta oikeus hakea turvapaikkaa tulee turvatuksi. Esimerkiksi oppositiopuolue kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho pitää ongelmallisena sitä, että yksi rajanylityspaikka tulisi pitää jatkossakin auki kaikissa tilanteissa — myös hybridivaikuttamisen oloissa.

"Onkin välttämätöntä, että hallitus täydentää tätä esitystä niin, että saadaan mukaan myös säännös, jonka perusteella voitaisiin myös kokonaan keskeyttää turvapaikkahakemusten vastaanottaminen. Lisäksi viranomaisille olisi säädettävä riittävät toimivaltuudet estää luvattomat maastorajan ylitykset”, Laiho vaati eduskunnassa.

Suomen ylimpien lainvalvojien mukaan turvapaikanhaun keskeyttäminen kokonaan ei kuitenkaan ole mahdollista.

Voiko Suomi sulkea koko itärajan?

Hallituksen esitystä ryöpyttänyt oppositio oli erityisen huolissaan siitä, mahdollistaisiko lakimuutos koko Suomen itärajan sulkemisen. Sisäministeri Mikkonen totesi, että esityksen mukaan äärimmäisessä tapauksessa turvapaikan hakeminen voidaan Schengen-rajoilla keskittää vain yhteen paikkaan.

”Tässä laissa sanotaan, että äärimmäisessä tapauksessa voidaan keskittää jopa vain yhdelle rajanylityspaikalle. Jos me ollaan tällaisessa tilanteessa, että koko itärajan osalta meillä olisi tilanne, että koko rajan mitalla, kaikilla rajanylityspaikoilla, olisi tämmöistä valtavaa vaikuttamista, niin kyllä itse ajattelen, että silloin me olemme kyllä niin vakavassa tilanteessa, että varmasti turvapaikanhaun keskittämisen sijaan meidän täytyisi jo miettiä, mikä se tilanne on ja miten me vastaamme siihen ja huolehdimme meidän alueellisesta koskemattomuudesta”, Mikkonen sanoi.

”Jos meillä olisi tilanne, että koko itärajan laajuudesta olisi tällaista painostettua, välineellistä, valtavia massoja liikkeessä, niin kyllä silloin varmaan lähdettäisiin jo miettimään, että ollaan puolustustilalain puolella. Tässä on tietysti tämä harkinta tehtävä tapauskohtaisesti ja samanaikaisesti varmistettava myös se, että tosiasiallinen mahdollisuus hakea Suomesta kansainvälistä suojelua turvataan. Nämä ovat näiden oikeuksien punnintaa.”

Paljon puhuttu Puola sulki vain yhden raja-aseman

Oppositiosta on usein aiemminkin viitattu Puolaan, joka reagoi rajallaan aiemmin jouduttuaan hybridivaikuttamisen kohteeksi. Asia nousi esiin myös eduskunnassa.

"Nyt tietysti siellä Puolan rajalla tässä välineellistämistilanteessahan suljettiin Kuznican raja-asema — siis yksi raja-asema suljettiin. Muuallahan siellä rajanylityspaikat olivat auki ja muualla rajanylityspaikoilla myös turvapaikkahakemuksia otettiin vastaan. Siinä mielessä tämä ajatushan meidän laissa on myös se, että tarvittava määrä rajanylityspaikkoja suljetaan, toisaalla sitten varmistetaan, että oikeus kansainvälisen suojelun hakemukseen on”, Mikkonen huomautti.

Hallitus on tuomassa eduskunnan käsittelyyn myös rajamenettelyn, jonka avulla on tarkoitus nopeuttaa turvapaikkahakemusprosesseja ja hallita paremmin Suomen rajoille mahdollisesti ilmaantuvia joukkoja. Ulkomaalaislain muutokseen liittyvä hallituksen esitys etenee näillä näkymin eduskuntaan lähiviikkoina.

”Näissä tilanteissahan tietysti usein käytetään semmoisia joukkoja, joissa toisaalta voi olla ihmisiä, joilla ei ole minkäänlaista oikeutta turvapaikkaan, toisaalta siellä seassa voi olla lapsia, haavoittuneita, vammaisia, haavoittuvassa asemassa olevia ja sellaisia, joilla on oikeus turvapaikkaan, ja sen takia yksi oleellinen asia on myös se, miten voimme näissä tilanteissa hallita sitä ja nopeasti saada selville, ketkä ylipäätänsä ovat sellaisia, joille turvapaikkahakemusprosessia jatketaan, ja keistä voidaan sitten nopeasti todeta, että oikeutta ei ole”, Mikkonen sanoi.

