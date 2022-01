Riikka Purran ensimmäiset vaalit perussuomalaisten puheenjohtajana näyttävät menneen penkin alle.

Perussuomalaisten osuus lasketuista ennakkoäänistä on hyvin vaatimaton 9,8 prosenttia, kun kokoomus, sdp ja jopa keskusta ylsivät päälle 20 prosentin, yli kaksinkertaiseen äänimäärään.

”Tähän ei voi olla tyytyväinen”, Purra sanoi ensimmäisten ennakkoäänten tultua julki.

Kyse on tietysti vasta ennakkoäänistä, eikä lopputuloksesta, mutta kolmen kärki on niin kaukana, että se on perussuomalaisille tekemätön paikka.

Perussuomalaisten piti kisata keskustan kanssa kolmannesta tilasta. Kukaan ei siis odottanutkaan heiltä kärkikaksikkoon pääsyä.

Nämä vaalit olivat perussuomalaisille hyvin vaikeat, koska puolue ei ole erikoistunut terveyskysymyksiin, eikä sosiaalipalvelujen järjestämiseen tai pelastuspalveluihin.

Nyt ei voinut puhua heille ominaisista maahanmuuttokritiikistä ja EU-kritiikistä eikä ilmastonmuutoksen torjunnan arvostelukaan ollut näissä vaaleissa heidän tukenaan. Se selittänee tuloksen, ja myös ilmeisen alhainen äänestysprosentti rokottaa perussuomalaisia.

Purra ja kumppanit eivät yksinkertaisesti saaneet innostettua heidän potentiaalisia äänestäjiään uurnille.

Purra sai ohjat perussuomalaisissa viime elokuussa, kun Jussi Halla-aho luopui puheenjohtajuudesta. Puoluesihteeriksi nousi Arto Luukkanen, joka syrjäytti istuvan puoluesihteerin Simo Grönroosin.

Keskustan ja sdp:n ääniosuus on laskenut aiemmin kuntavaaleissa ennakkoäänistä 1,5-2,0 prosenttiyksikköä, kun siirrytään varsinaisen äänestyspäivän ääniin. Kokoomus on puolestaan noussut illan mittaan jonkun prosenttiyksikön kymmenyksen.

Jos tällä pohjalla mennään, kokoomus voi vielä nousta 22 prosentin päälle ja sdp pudota 20 prosentin paikkeille ja keskusta 18–19 prosentin maailmaan.

Perussuomalaisille ilta ei välttämättä tuo juuri lohtua, jos vanhat merkit pakkansa pitävät.

Ylen tammikuun 20. päivänä julkaisemassa aluevaalimittauksessa kokoomus olisi ollut saamassa 22,4 prosenttia äänistä, sdp 18,0 prosenttia, keskusta 17,7 prosenttia, perussuomalaiset 14,3 prosenttia, vasemmistoliitto 8,1 prosenttia, vihreät 7,4 prosenttia, rkp 5,0 prosenttia, kristillisdemokraatit 3,4 prosenttia ja liike nyt 1,8 prosenttia.