Varsinais-Suomessa on todettu noin 500 omikron-tapausta, ja omikron on nyt alueella valtavirus.

Asiasta kertoo Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä, joka suosittelee Lounais-Suomen aluehallintovirastolle (av) rajoitusten jatkamista alueella kahdella viikolla. Ryhmä on kokoontunut tänään.

Kuluneen viikonlopun näytteistä jo 60 prosenttia oli omikron-tapauksia tai vahvoja epäilyjä omikronista. Vielä viikko sitten vain noin joka viides tapaus oli omikronia.

”Omikron on levinnyt nopeammin kuin osasimme kuvitella”, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Mikko Pietilä sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa on vielä aikaista sanoa, mitä vaikutuksia vasta viikon voimassa olleilla rajoituksilla on saavutettu.

Aluehallintovirasto tekee päätöksiä rajoitusten jatkamisesta joko tänään tai huomenna.

Omikron näyttäisi aiheuttavan lievempiä oireita

Hyvä uutinen on ryhmän mukaan toistaiseksi se, että omikron näyttäisi aiheuttavan lievempiä oireita kuin delta-variantti. Omikronin aiheuttamia vaikeita tautimuotoja ei ole alueella vielä todettu. Yhtäkään potilasta ei ole tullut sairaalahoitoon Varsinais-Suomessa omikronin takia, mutta havainnointiaika on vielä auttamattoman lyhyt.

Tyksissä on nyt kaiken kaikkiaan 20 koronapotilasta, joista kuusi on tehohoidossa. Koronatapauksia todetaan nyt Varsinais-Suomessa eniten koko pandemian aikana. Koronavirustartuntojen ilmaantuvuus 100 000 asukasta kohden edeltäneen 14 vuorokauden aikana on 398.

Testien positiivisuusmäärä on myös Varsinais-Suomessa ennätystasolla, 11,8 prosenttia.

”On paljon ihmisiä, joita ei nyt edes ohjeisteta testiin, vaan pysymään kotona oireiden ollessa lieviä ja mahdollisesti tekemään kotitestin. Tämä siis tarkoittaa, että tautia on enemmän kuin mitä lukumme osoittavat. Suosittelemme kuitenkin, että kotitestissä positiivisen tuloksen saaneet hakeutuisivat terveydenhuollon tekemään varmistustestiin, koska resurssimme sen vielä sallivat”, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Kanta- ja Päijät-Hämeessä suljetaan tiloja

Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämessä suljetaan tiloja heikentyneen koronatartuntatilanteen takia. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt aiempaa kireämmät rajoituspäätökset alueille.

Urheilu-, liikunta-, huvi- ja virkistyskäytössä olevat asiakas- ja yleisötilat joudutaan sulkemaan kahdeksi viikoksi, jotta koronaviruksen leviämistä saadaan hidastettua. Koronapassi ei ole rajoitusten vaihtoehto.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto määrää Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueilla tietyt asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi 30.12.2021–12.1.2022. Katso oheisesta faktalaatikosta, mitä tiloja tartuntalain pykälän 58 g mukainen sulkupäätös koskee.