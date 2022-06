Kansainvälisen politiikan asiantuntijoiden mukaan ainoa kieli, jota Vladimir Putin ymmärtää on musertava voima.

Kansainvälisen politiikan asiantuntijat varoittavat länsimaisia päättäjiä ja vaikuttajia ilmaisemasta minkäänlaista tukea tai ymmärrystä Venäjän tai sen presidentin Vladimir Putinin teoille. Erityisesti he nostavat esiin lausunnot, joiden mukaan Ukrainan tulisi luovuttaa alueita Venäjälle.

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri ja arvostettu ex-diplomaatti Henry Kissinger sanoi Maailman talousfoorumissa toukokuun lopulla, että Ukrainan olisi luovutettava alueita Venäjälle rauhan aikaansaamiseksi.

”Ideaaliratkaisussa palattaisiin tilanteeseen ennen sotaa. Sodan jatkamisessa tästä pidemmälle olisi kyse uudesta sodasta Venäjää itseään vastaan, ei Ukrainan vapaudesta”, Kissinger sanoi puheessaan Davosissa The Daily Telegraphin mukaan.

Pitkän uran ulkoasianhallinnossa tehnyt entinen diplomaatti Antti Kuosmanen vertaa Kissingerin ehdotusta Suomen tilanteeseen talvi- ja jatkosodan jälkeen.

”Kissinger ei ole ymmärtääkseni luonnehtinut rauhanehtojaan voitoksi Ukrainalle, mutta sellaistakin on esiintynyt, että pelkkä suvereniteetin säilyttäminen olisi jo voitto. Se muistuttaa mieleen – monien muiden Suomen sotia muistuttavien piirteiden ohella – varsinkin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen yleistyneet luonnehdinnat siitä, että Suomikin olisi itse asiassa ”voittanut”, varsinkin talvisodassa mutta myös jatkosodassa”, hän kirjoittaa Puheenvuoron blogissaan.

Kuosmanen korostaa vastustavansa sellaista ajattelua ja kielenkäyttöä, jossa asioita ei haluta nähdä sellaisina kuin ne ovat ja kutsuta niiden oikeilla nimillä.

“Sota on julmaa, mutta se pakottaa katsomaan asioita silmiin sellaisina kuin ne ovat, tai ainakin sen pitäisi siihen pakottaa. Jos joudutaan tekemään kompromissirauha, jossa Venäjä saa sellaista mitä sillä ei ollut ennen kun se sotaan ryhtyi, se on sille voitto ja vastustajalle tappio. Siitä ei pääse yli eikä ympäri eikä se muuksi muutu selittelemällä. Valitettavasti on myös pakko ennustaa, että sellainen lopputulos olisi sille signaali, että näin voidaan jatkaa.”

Samoilla linjoilla on amerikkalaisen ajatushautomo Atlantic Councilin sotilasasiantuntija Stephen Blank, jonka mukaan myös esimerkiksi varoitukset Putinin tai Venäjän nöyryyttämisestä aiheuttavat vahinkoa. Nöyryyttäämisestä varoitti viimeksi lauantaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

”Tällaiset kommentit kertovat haluttomuudesta tunnustaa tosiasiat, eli se, että vastakkainasettelu Kremlin kanssa on kärjistymässä entisestään. Samalla ne kertovat siitä, ettei meneillään olevan sodan todellista luonnetta ole ymmärretty”, hän kirjoittaa Henry Kissingerille osoitetussa muistiossa.

Blank nostaa Kissingerin lisäksi nimeltä mainiten esiin juuri Macronin ja sanoo myös ”tiettyjen saksalaisten ja italialaisten poliittisten tahojen” sortuneen samaan.

Hän katsoo, ettei rauhaa saada aikaan tekemällä myönnytyksiä Putinille.

”Päinvastoin näin rohkaistaan Putinia pitkittämään Ukrainan kärsimystä ja heikentämään lännen vakautta. Ainoa kieli, jota tällaiset henkilöt ymmärtävät, on musertava voima.”

Antti Kuosmanen huomauttaa, että Ukrainan kyky käydä sotaa riippuu ratkaisevasti sen saaman avun määrästä ja laadusta. Se tarkoittaa samalla sitä, että avun antajat voivat halutessaan pakottaa sen myönnytyksiin rauhan tekemiseksi.