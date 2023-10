Rajavartiolaitoksen Turva-alus on partioinut tapahtumapaikan lähistöllä.

Myös Suomessa on havaittu seismologiseen poikkeamaan viittaavia signaaleja Suomenlahdella sunnuntain vastaisena yönä 8. lokakuuta. Asiasta kertoo Helsingin yliopiston Seismologian instituutin johtaja Timo Tiira Uudelle Suomelle. Havaintojen ajankohta osuu samaan aikaan, kun kaasuputki alkoi vuotaa Suomen talousalueella.

”Olemme havainneet signaaleja, jotka viittaavat seismiseen tapaukseen. Hyvin pieneen seismiseen tapaukseen, sillä ne ovat meidän normaalin havaitsemiskynnyksemme alapuolella”, Tiira sanoo.

Tiiran mukaan Seismologian laitos on tutkinut asiaa ja havainnut, että Baltic Connector -kaasuputken alueella on tapahtunut lauantain ja sunnuntain välisenä yönä seisminen poikkeama. Tiiran mukaan signaali on kuitenkin niin heikko, ettei sen perusteella voi päätellä selvästi mitään tapahtuman luonteesta. Havainto voi olla peräisin räjähdyksestä, maanjäristyksestä tai maanvyörymästä, Tiira sanoo.

Tiiran mukaan seismologinen poikkeama havaittiin sunnuntain vastaisena yönä noin kello 1.20 Suomen aikaa ja paikka vastaa kaasuputken sijaintia. Myös norjalaisen tutkimuslaitos Norsarin tutkijat ovat havainneet samalla alueella samaan aikaan seismologisen poikkeaman, jonka he arvioivat olevan peräisin räjähdyksestä. Asiasta uutisoi norjalaislehti VG.

Vastaava havainto on tehty myös Virossa, kertoo seismologi Heidi Soosalu Delfi-uutissivustolle. Soosalu sanoo, että havainto vastaa niin ikään norjalaistutkijoiden tietoja tapahtuman ajasta ja paikasta. Hän puhuu Tiiran tapaan ”pienestä seismisestä tapahtumasta”, joka tehtiin Viron ja Suomen yhteisen seurantajärjestelmän kautta.

Norjalaistutkijat ovat arvioineet kyseessä olevan räjähdys, mutta Suomessa kerättyjen signaalien heikkouden takia tällaista päätelmää ei voida tehdä. Tiiran mukaan norjalaiset havaitsivat koko tapauksen ensimmäisenä, sillä heillä on Suomea suuremmat resurssit sekä juuri valmistunut edistyksellinen ohjelmisto seismologisten poikkeamien havainnointiin. Norjalaiset havaitsivat tapahtuman Suomessa sijaitsevan seismologisen aseman kautta.

Suomen viranomaiset kiistivät tiedostustilaisuudessaan tiistaina, että alueella olisi tapahtunut räjähdys. Myös Suomen ja Viron välisessä tietoliikennekaapelissa on todettu vika.