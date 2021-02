Viime viikolla julkaistu tutkimus tyrmäsi kotitalousvähennyksen tulonsiirroksi hyvätuloisille ja sai aikaan vilkkaan keskustelun.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) ja Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) raportin mukaan kotitalousvähennys ei ole hyvä keino lisätä työllisyyttä tai vähentää veronkiertoa, koska sen hyödyntäjät olisivat joka tapauksessa kuluttaneet palveluita.

Tutkimustulos on herättänyt ihmettelyä ja sitä on epäilty.

Kotitalousvähennyksen vaikutuksia valtioneuvoston kansliaa varten tutkineet Jarkko Harju (VATT) ja Tuomas Kosonen (PT) ymmärtävät kiivasta keskustelua, sillä moni päättäjä ja kansalainen on pitänyt kotitalousvähennystä tehokkaana keinona. Tarkkaa tutkimustietoa siitä ei kuitenkaan heidän mukaansa ole ollut.

”Kyseessä on varsin mittava verovähennys, jonka laajuus on miltei 500 miljoonaa euroa ja vähennyksen saajia on useita satoja tuhansia suomalaisia vuosittain. Kotitalousvähennyksen tavoitteet ovat olleet selvät: lisätä työllisyyttä ja kitkeä harmaata taloutta. Vähennys on ollut käytössä Suomessa parikymmentä vuotta ja aiempaa tutkimusta sen vaikuttavuudesta luotettavilla tutkimusasetelmilla ei ole tehty”, kaksikko kirjoittaa blogissaan.

”Tutkimustulostemme mukaan kotitalousvähennys näyttää jäävän vajaaksi sille asetetuista tavoitteista. Se ei näytä lisäävän merkittävästi palveluiden kulutusta tai palvelualojen työllisyyttä, eikä se vähennä harmaata taloutta.”

Kaksikko myöntää, että tutkimus ei ole ”aukoton todistus” kotitalousvähennyksen kaikista vaikutuksista, sisältäväthän kaikki tutkimukset joukon oletuksia ja heikkouksia. Tulokset ovat kuitenkin tutkijoiden mukaan linjassa viimeaikaisen tutkimuskirjallisuuden kanssa, jossa on tutkittu verotuksen ja tulonsiirtojen aiheuttamia usein varsin pieniksi osoittautuneita käyttäytymisvaikutuksia.

"Toisaalta tässä käytetty aineisto, asetelma ja menetelmä antavat aiheen sellaisiin johtopäätöksiin, jotka teimme, eikä esitetty kritiikki merkittäviltä osin muuta tätä. Kotitalousvähennyksen vaikutuksista ei myöskään ole sellaisia vastaavilla menetelmillä tehtyjä tuloksia, jotka olisivat ristiriitaisia meidän tulostemme kanssa."

”Kvasikokeellinen menetelmä oli paras”

Päätulokset liittyvät Ruotsiin, missä kotitalousvähennys otettiin käyttöön vuonna 2007 merkittävän kokoisena ja myöhemmin kuin Suomessa, joten käytettävissä oli aineistoja muutoksen vaikutusten tutkimiseksi, tutkijat kertovat. He vertailivat Ruotsin siivousalan yrityksiä Suomen vastaaviin ja eristivät kotitalousvähennyksen vaikutukset muista palvelujen käyttöön liittyvistä trendeistä.

Tutkijoiden valitsemaa kvasikokeellista menetelmää käytetään ”usein kansainvälisissä huipputason tutkimuksissa”. Vaihtoehtoisesti tutkijat olisivat voineet esimerkiksi tehdä kyselyn vähennyksen vaikutuksista, tarkastella aggregaattilukuja ja eri toimialojen tunnuslukuja tai mallintaa kotitalousvähennyksen vaikutuksia pelkästään talousteoriaan pohjautuen.

”Tieteen eturintaman käytäntöjen mukaisesti kvasikokeellinen menetelmä oli kuitenkin paras tapa tehdä tämä tutkimus. Näin tehtynä tutkimuksen päätulosten tulkinta on melko varmalla pohjalla ja lisää aidosti tietämystämme kotitalousvähennyksen vaikutuksista.”

Tutkimusta kohtaan on esitetty akateemista kritiikkiä esimerkiksi siitä, että tarkasteluaikaväli ei ole kovin pitkä. Tutkijoiden mukaan vertailuasetelmien heikkoutena on yleensä se, ettei asetelma yleensä toimi hyvin pidemmällä aikavälillä, kun vertailuryhmään alkavat vaikuttaa tutkimuskohteen lisäksi muutkin asiat.

"Tässäkin tapauksessa vuonna 2009 alkanut finanssikriisi sotkee tarkastelua pidemmällä aikavälillä, mikä on avoimesti itse artikkelissa kerrottu. Kritiikki osuu tässä siinä oikeaan, että emme voi varmasti sanoa miten kotitalousvähennys vaikuttaa pidemmällä aikavälillä. On kuitenkin mielestämme rohkeaa väittää ilman lisätodisteita, että pidemmän aikavälin vaikutukset olisivat mittavia.”

Virhemarginaaliin mahtuu pieniä vaikutuksia

Ruotsissa palvelun työn osuudesta sai vähentää 50 % verotuksessa, mikä on tutkijoiden mukaan melko merkittävä muutos kuluttajien kannustimissa ostaa palveluita. Niin suuren kannustimen muutoksen pitäisi heidän mielestään näkyä selvänä muutoksena myyntien määrissä, jos kuluttajat reagoisivat kannustimiin herkästi. Kun palveluita tuotettaisiin selvästi enemmän, myös yritysten välituotteiden käytön pitäisi kasvaa, tutkijat päättelevät.

”Emme kuitenkaan havaitse mitään tällaisen mittaluokan kasvua myyntien tai välituotteiden kehityksessä. Siten voimme sulkea pois sen kokoiset vaikutukset, jotka saisivat kotitalousvähennyksen näyttämään tehokkaalta toimelta työllisyyden lisäämiseksi tai harmaan talouden torjumiseksi. Myönnämme toki, että virhemarginaaliin mahtuu silti vaikutuksia, mutta varsin pieniä.”

Koska vähennys on vain osa työn osuudesta ja liikevaihto sisältää paljon muutakin, vähennyksen käytön ja liikevaihdon suhdeluku jää toimialalla joka tapauksessa pieneksi, kaksikko huomauttaa.

Aiemmat Ruotsissa tehdyt tutkimukset eivät tutkijakaksikon mukaan hyödynnä kotitalousvähennyksen käyttöönottoa ja kvasikokeellista asetelmaa, joten tuloksista ei voi tehdä kausaalisia syy–seuraus-päätelmiä.

Entäpä pois jääneet yritykset?

Niille, joita huolestuttaa tutkimuksesta pois jääneet yritykset, tutkijat vakuuttavat varmistaneensa, että tutkimus kattaa relevantin osan yrityksistä vertailemalla yrityksiä ja rekisteristä ilmeneviä kotitalousvähennyksiä, joissa ilmoitetaan yritys, jolta palvelut on ostettu.

”Kritiikki on siinä oikeassa, että tutkimuksesta jää varmasti yrityksiä pois, jotka ovat tarjonneet vähennykseen oikeuttavia palveluita. Koska tutkimuksemme kuitenkin sisältää suuren osan kaikista kotitalouspalveluita siivous- tai remonttialalla tarjoavista yrityksistä, ja näiden piiristä ei löydy vaikutusta, emme näe syytä olettaa, että muiden tutkimuksen ulkopuolelle jääneiden yritysten piirissä vaikutus olisi merkittävästi erilainen.”

Tutkijat kiittävät saamistaan kommenteista, jotka auttavat jäsentämään tuloksia ja analyysia. He aikovat lähettää tutkimuksen ehdolle vertaisarvioituun aikakausikirjaan.

”Kotitalousvähennys näyttää herättävän suuria tunteita. Tästä ainakin tietää, että olemme onnistuneet tekemään tärkeää tutkimusta. Tutkimukseen kuuluu, että tulokset julkaistaan sellaisena kuin ne ovat, vaikka on ennakoitavissa, että kaikki eivät tule pitämään tuloksista, ja näin olemme tehneet.”