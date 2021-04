Oppositiopuolue kokoomuksen mielestä Suomen talouspolitiikka tarvitsee työllisyystavoitteen rinnalle yrittäjyystavoitteen, vaurastumistavoitteen ja kestävyystavoitteen. Puolue kantaa huolta erityisesti siitä, että hallitus on rakentamassa taloutta jatkuvan velanoton varaan.

Kokoomuksen varapuheenjohtaja Elina Lepomäki varoittaa, että erot muihin Pohjoismaihin ovat repeämässä liian suuriksi.

”Suomen tuleva vuosikymmen näyttää vähintään yhtä haastavalta kuin mennyt vuosikymmen, kun katsotaan verrattuna muiden Pohjoismaiden lukuihin. Suomella ei oikein ole enää rahoituspohjaa hyvinvointilupaukselle”, hän sanoi tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

”Hyvinvoinnin yhtälö on oikeastaan aika yksinkertainen. 20 viime vuoden aikana Suomeen on syntynyt yrityksiä, mutta yksin- ja pienyrityksiä. Työnantajayrityksiä ei ole syntynyt. Meidän tavoite on, että Suomeen syntyy 10 000 uutta työnantajayritystä seuraavien 10 vuoden aikana”, Lepomäki kommentoi.

Lisäksi kokoomus tavoittelee 300 000 uutta työllistä. Hallituksen alkuperäisenä tavoitteena oli 75 prosentin työllisyysaste ja 60 000 työllistä lisää. Koronatilanteen vuoksi tavoite muuttui 80 000 uudeksi työlliseksi vuosikymmenen loppuun mennessä.

”Ei enää mitään näpertelyä, nyt on kyse siitä, että lähdetään pelastamaan Suomea”, Lepomäki sanoi.

Kokoomus haluaa, että tuleva talouskasvu näkyy suomalaisten vaurastumisena. Puolue peräänkuuluttaakin kokonaisveroasteen keventämistä kohti EU-maiden keskitasoa sekä kestävän kasvun verouudistusta, jossa verotuksen painopiste siirtyisi työstä ja yrittämisestä päästöihin, haittoihin ja kulutukseen. Lepomäki huomautti, että Suomen kokonaisveroaste on noin 5 prosenttiyksikköä eurooppalaisen keskiarvon yläpuolella.

”Haluamme, että ihmisillä on mahdollisuus vaurastua työnteolla ja yritystoiminnalla. Haluamme myös, että nettoinvestoinnit saadaan kasvuun. Ilman tavoitteellista vaurastumista ikääntyvää Suomea uhkaa köyhtymisen tie”, Lepomäki varoittaa.

Kokoomuksen pääviesti ensi viikon kehysriiheen on, ettei valtion velkaantuminen voi enää jatkua.

”On aika synkkä näkymä, jos Suomi kasvattaa velkaantumistaan ja muut Pohjoismaat purkavat velkaantumistaan. Näin ei voida jatkaa.”

Myös pääministeripuolue sdp linjasi tiistaina tavoitteekseen 10 000 uutta yritystä. Kokoomuslaisia närästää tässä kuitenkin sdp:n esityksessään maalaama valtion vahva rooli.

”Pelkäämme, että se tarkoittaa julkisen hallinnon paisumista”, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen kommentoi.

