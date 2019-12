Kokoomuksen eduskuntaryhmä jättää tänään kirjallisen kysymyksen ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) toiminnasta.

Kysymys liittyy uutisiin al-Holin leirin Isis-perheiden lapsista. Ilta-Sanomien mukaan ulkoministeri Haavisto olisi yrittänyt painostaa virkamiestä tuomaan leirillä olevat suomalaislapset Suomeen niin sanotulla konsulikyydillä. Lehden mukaan järjestelystä kieltäytynyt konsulipäällikkö Pasi Tuominen olisi tämän vuoksi syrjäytetty tehtävistään. LUE SEURAAVAKSI:

Haavisto on kuitenkin kiistänyt molemmat väitteet. Lisäksi ulkoasiainvaliokunta totesi eilen tiistaina, ettei asiassa ole tarvetta ryhtyä enempiin toimenpiteisiin.

Valiokunta äänesti asiasta ja enemmistön kanta hyväksyttiin äänin 10–3. Vastaan olivat vain valiokunnan perussuomalaiset edustajat. Siis myös valiokunnan kokoomuslaiset edustajat hyväksyivät lopputuloksen. LUE SEURAAVAKSI:

”Valiokunta hyväksyy valtioneuvoston toimintalinjan”, valiokunta totesi pöytäkirjansa mukaan antaen samalla synninpäästön ulkoministerille.

Konsulipalveluissa työskentelevä Katja-Marika Puittinen on kuitenkin vahvistanut Ylelle, että hänen esimiehensä, konsulipäällikkö Tuomisen, ”siirto pitää paikkansa”. Puittisen mukaan siirto on myös ollut ”yllätys ja negatiivinen sellainen” ja haittaa ministeriön toimintaa. LUE SEURAAVAKSI:

Kokoomus kysyy nyt, onko Haavisto antanut virkamiehelle asiassa ohjeita, joita tämä ei ole halunnut noudattaa ja mihin virkamiesten puheet ”pelon ilmapiiristä” ulkoministeriössä perustuvat. Kokoomuslaiset haluavat tietää, mitä Haavisto aikoo tehdä asian korjaamiseksi.

Lisäksi kokoomus ihmettelee, onko hallitus antanut ulkoministeriölle mandaatin tarvittaessa toteuttaa al-Holin leirillä olevien suomalaisten evakuointeja ilman valtioneuvoston erillistä harkintaa ja missä kokoonpanossa päätös on mahdollisesti tehty.

”Onko todella ryhdytty toimenpiteisiin al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamiseksi, onko ulkoministeriön virkamies sijoitettu Erbiliin kuukauden virkamatkalle ja mikäli näin on tehty, millä valtuutuksilla?” kokoomus kysyy välikysymyksessään.

”Mikä on hallituksen linja perheenyhdistämisiin Isis-leirillä olevien lasten Suomeen tuomisen jälkeen ja kenellä kaikilla on oikeus tulla Suomeen joko heti tai myöhemmin, mikäli lapsi on palautettu Suomeen?”

Kokoomus kysyy myös, miten mahdollisesti rikoksiin syyllistyneet Isis-leirillä olleet äidit tulisi saattaa oikeuden eteen. Kokoomuslaiset huomauttavat, että asian monimutkaisuuden takia joissakin maissa on päädytty palauttamaan kotimaahan vain orpolapsia.

”Hallitus on ollut aikeissaan täysin epäselvä”, kokoomus syyttää kirjallisessa kysymyksessään.