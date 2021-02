Kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk) pitää kiinni näkemyksestään, ettei Suomeen tarvita maskipakkoa.

”Kyllähän me liikenteen maskivelvoitteesta keskustelimme. Se on kuitenkin iso kysymys eikä sisältynyt hallituksen esitykseen, joten emme nähneet järkeväksi ottaa sitä mietintöön. Ainakin kuukauden viivästys olisi valmistelusta aiheutunut. En muutenkaan lämpene maskipakolle, sillä sen tehokkuudesta ei ole yksiselitteistä tieteellistä tietoa ja monissa maskipakkomaissa on pahin tilanne”, hän kommentoi perjantaina Helsingin Sanomille.

Professori Martin Scheinin ihmettele Lohen lausuntoa Twitterissä.

”Nyt tulee itku. Tällä tietotasolla toimii tartuntatautilain muutoksista vastaava eduskunnan valiokunta helmikuussa 2021. Viime keväänä olisin ymmärtänyt.”

Markus Lohi vastasi Scheininille sunnuntaiaamuna.

”Maskien käytöllä on kiistatonta hyötyä, mutta maskipakolla saamani käsityksen mukaan ei ole kiistatonta hyötyä koronan kokonaistorjuntaan. Kysymys on lukuisien toimenpiteiden kokonaisuudesta.”

Martin Scheinin tarkentaa, että ”varsinainen itkun aihe” on sellaisen mielikuvan aiheuttaminen, että joidenkin maiden paha epidemiatilanne aiheutuisi maskien käytöstä tai maskipakosta.

”Sellaista käsitystä tuskin voi hyvällä tahdolla saada. Niin en ole sanonut, enkä ajattele. Twitter on täynnä väärinkäsityksiä ja jotkut viestejä tahallaankin ylitulkitsevat ja väärin ymmärtävät. Työtä tekevän aika ei riitä niiden perässä juoksemiseen”, Lohi vastaa.

Scheinin on toista mieltä.

”Jos aika kiireen ja vastuun paineissakin riittää tuollaisen lausunnon antamiseen, kyllä se riittää myös sen yleisössä synnyttämän väärän mielikuvan korjaamiseen. Hyvällä tahdolla on vaikea löytää järkevää syytä, miksi olisit pitänyt kiireen keskellä tärkeänä sanoa mitä sanoit.”

Esimerkiksi Finnair vaatii maskia matkustajiltaan, mutta hallitus ei esittänyt tartuntatautilakiin vastaavaa, muita liikennöitsijöitä ja liikennevälineitä velvoittavaa muutosta.

Liikenne- ja viestintäviraston osastopäällikkö Susanna Metsälampi selittää Helsingin Sanomille Finnairin ja muun liikenteen eroavaa maskikäytäntöä kansainvälisillä sopimuksilla ja lainsäädännöllä.

”Lentoliikenteessä ilma-aluksen päällikkö voi ilmailulain mukaan antaa matkustajille järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviä määräyksiä, mutta muissa liikennemuodoissa ei ole vastaavaa lainsäädäntöä.”

Metsälampi korostaa samassa yhteydessä, että Suomessa on yleisellä tasolla hyvin vahva liikkumisen vapautta koskeva yksityisyyden suoja.

