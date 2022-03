Fazer liittyy niiden yritysten joukkoon, jotka jättävät kaiken liiketoiminnan Venäjällä.

”Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin luopua toiminnoistamme Venäjällä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vihamielinen teko, jolla on traagiset seuraukset koko alueelle. Meidän on pitänyt huomioida useita sidosryhmiä ja vakavia seurauksia, emmekä näin ollen ole voineet luopua toiminnasta niin nopeasti kuin olisimme toivoneet”, sanoo Fazerin konsernijohtaja Christoph Vitzthum yhtiö sunnuntai-iltana julkaisemassa tiedotteessa.

Vielä perjantaina Fazer tiedotti, että se aikoo pitää kiinni Venäjän leipomotoiminnastaan, vaikka oli lopettanut kaiken viennin Venäjälle ja keskeyttänyt investointinsa maahan.

”Leipä on peruselintarvike ja äkillinen valmistuksen lopettaminen aiheuttaisi isoja humanitäärisiä ongelmia siviiliväestölle Pietarissa ja Moskovassa”, yhtiö perusteli päätöstään tuolloin.

Fazerin päätös herätti etenkin sunnuntain aikana paljon kohua Twitterissä, jossa moni paheksui ja kritisoi yhtiön perusteluita.

Fazer on toiminut leipomoliiketoiminnassa Moskovassa ja Pietarissa ja työllistänyt yhteensä noin 2 300 ihmistä. Viime vuonna Venäjän liikevaihto oli noin 157 miljoonaa euroa, eli 13 prosenttia konsernin liikevaihdosta.