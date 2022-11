Venäjän ilmavoimien taistelukoneet lensivät Ukrainan invaasion ensimmäisten päivien aikana merkittävästi enemmän taistelulentoja kuin aiemmin on arvioitu, kirjoittavat brittiläisen RUSI:n (Royal United Services Institute) tutkijat Justin Bronk, Nick Reynolds ja Jack Watling Ukrainan ilmasotaa käsittelevässä raportissaan.

Vastaavasti Ukrainan ilmapuolustus oli invaasion alkupäivinä maan Mikojan-Gurevitsh MiG-29- ja Suhoi Su-27 -hävittäjien varassa, kunnes maan ilmatorjuntaohjusyksiköt kykenivät järjestäytymään uudelleen.

Invaasion alussa Venäjän Su-34:t, Su-30SM:t ja Su-35S:t lensivät noin 140 lentotehtävää päivässä, niin ilmasta ilmaan- kuin ilmasta maahan -tehtäviä. Nämä lennot tehtiin tyypillisesti 12 000–30 000 jalan (noin 3 700–9 100 metrin) korkeudessa, ja venäläiskoneet kävivät jopa 300 kilometriä Ukrainan rajojen sisäpuolella.

Ensimmäisen kolmen päivän aikana koneet hyökkäsivät yli sadan kohteen kimppuun. Näihin kuului pitkän kantaman tutka-asemia, sotilastukikohtia, ammusvarastoja sekä liikuteltavien ilmatorjuntapattereiden asemia.

Pääosan näistä ilmasta maahan -iskuista tekivät Su-34 -hävittäjäpommittaja/rynnäkkökoneet, ja tyypillisesti tehtäviä lennettiin yhdellä koneyksilöllä. Vain alle neljännes tehtävistä suoritettiin pareissa tai suuremmalla joukolla.

Tästä syystä iskujen tehokkuus oli vaihteleva ja niiden tuloksia ei kunnolla arvioitu. Tutkijoiden mukaan Venäjä ei tehnyt juurikaan jatkoiskuja kohteisiin, joihin oli kerran hyökätty.

Venäjän iskut olivat tuhoisimmillaan etelässä H’ersonin ja Zaporižžjan alueilla, mutta sielläkin onnistuttiin iskemään lähinnä kiinteitä tutka-asemia sekä vanhentuneita S-125 (SA-3) -ilmatorjuntapattereita vastaan. Liikuteltaviin S-300-it-ohjusyksiköihin osuttiin ainoastaan silloin, kun niitä ei ennakkovaroitusten puutteessa saatu siirrettyä tai kun ne olivat varaosien puutteen vuoksi siirtokyvyttömiä.

Hyökkäyksen ensimmäisinä päivinä Venäjän Su-35S:t ja Su-30SM:t antoivat rynnäkkökoneille ilmatukea noin 30 000 jalan korkeudesta. Venäläiset onnistuivat pudottamaan useita ukrainalaisia MiG-29- ja Su-27 -hävittäjiä sekä Su-24- ja Su-25 -rynnäkkökoneita.

Puolustaja. Ukrainan ilmavoimien Su-27-hävittäjä kuvattuna vuonna 2018. Kuva: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

Ukrainalaiset taistelulentäjät myöntävät, että VKS:n Su-30SM- ja Su-35S -kalusto on teknisesti täysin ylivertaista ukrainalaishävittäjiin verrattuna.

Tähän on kaksi pääsyytä: Ensinnäkin venäläiskoneiden tutkat (N011M Bars ja N035 Irbis-E) näkevät pitkälle ja suoriutuvat hyvin jäljitettäessä alempana lentävää, maastonmuodoista suojaa hakevaa viholliskonetta. Lisäksi VKS:n (Venäjän ilma- ja avaruusvoimat) käyttämä aktiivinen (ei lentäessään tarvitse hävittäjätutkan apua) R-77-1 -ilmataisteluohjus on suorituskykyisempi kuin Ukrainan käyttämä puoliaktiivinen (kohdetta pitää ”valaista” hävittäjätutkalla ohjuksen lennon aikana) R-27R/ER-ohjuskalusto.

Tutkijoiden mukaan Venäjän hävittäjät ovat sodan aikana onnistuneet saamaan tutkalukituksen ja laukaisemaan ohjuksia yli sadan kilometrin etäisyydellä lentäviä ukrainalaiskoneita kohti. Moiselta etäisyydeltä osuminen on toki sangen epätodennäköistä, mutta laukaisut pakottavat ukrainalaiskoneet defensiiviseen liikehdintään eli altavastaajan asemaan.

Venäläisillä oli siis puolellaan tekninen etu, ja joissakin tilanteissa VKS:n kalustoylivoima oli jopa luokkaa 15:2. Olosuhteet pakottivat ukrainalaislentäjät lentämään äärimmäisen matalalla päästäkseen laukaisuetäisyydelle tulematta itse havaituiksi. Silloinkin ukrainalaiset olivat huonossa asemassa, koska matalalta laukaistulla ohjuksella on vähemmän potentiaalienergiaa.

Ukrainalaiset lensivät aggressiivisilla taktiikoilla ja käyttivät maastonmuotoja hyvin edukseen, minkä vuoksi he invaasion ensimmäisinä päivinä todennäköisesti onnistuivat pudottamaan useita venäläiskoneita, tosin useiden omien tappioiden kustannuksella.

Invaasion ensimmäisen viikon jälkeen alkoi käydä selväksi, että Venäjän joukkojen eteneminen takkusi sekä Kiovan että Harkovan rintamilla.

Tässä tilanteessa Venäjän elektroninen sodankäynti osoittautui ongelmaksi myös sen omille joukoille, ja maa joutui vähentämään elso-operaatioitaan. Ukrainan it-ohjuspatterit saivat samalla lisää tilaa operoida. Tehokkaimmaksi järjestelmäksi osoittautui SA-11 eli Suomessakin tuttu Buk.

Toisaalta myös Venäjän ilmatorjuntakalusto on maaliskuusta alkaen toiminut hyvin tehokkaasti. Erityisen hyvin on toiminut pitkän kantaman S-400-ohjusjärjestelmä, jota tukeva 48Ya6 Podlet-K1 -tutkajärjestelmä kykenee seuraamaan ukrainalaisia ilma-aluksia jopa 15 jalan (noin viiden metrin) korkeudessa 150 kilometrin etäisyydeltä.

Helmi-maaliskuun vaihteesta eteenpäin Venäjän rynnäkkökoneet alkoivat operoida alle 500 jalan korkeudella, mikä vähensi it-ohjusten vaaraa, mutta toisaalta kasvatti riskiä tulla olalta laukaistavien ohjusten alas ampumaksi. Näillä ohjuksilla tuhottiinkin viikon aikana ainakin kahdeksan Su-25-, Su-30- ja Su-34-konetta.

Iskut olivat epätarkkoja muun muassa niissä käytettyjen ei-täsmäaseiden vuoksi, minkä johdosta VKS siirtyi pääosin Su-34-kalustolla suoritettaviin yöpommituksiin. Täsmäpommitukset yöaikaan matalalta ovat vaikeita, joten Venäjä siirtyi vain pommittamaan kaupunkialueita Syyrian sodan tapaan.

Maaliskuun edetessä pidemmälle Su-35S- ja Su-30SM -kalusto jatkoi partiointia korkeusalueella 30 000–50 000 jalkaa (noin 9 100–15 200 metriä), mutta pääosin rintamalinjan takaa. Koneiden tarkoitus oli estää Ukrainan rynnäkkökoneiden hyökkäykset mutta myös tuhota ukrainalaisten ilmatorjuntayksiköitä.

Matalammalla lentävän Su-25-kaluston tarkoituksena oli myös tuhota ukrainalaisia it-pattereita, mutta koneet eivät onnistuneet tehtävässään.

Tähän mennessä Venäjä ei ole onnistunut tehokkaasti tukahduttamaan ilmatorjuntaa, joten maa ei ole kyennyt saavuttamaan ilmaherruutta suuressa osassa Ukrainaa.

Huhtikuusta alkaen venäläiskoneet vähensivät merkittävästi operointia etulinjan etupuolella. Linjojen takaa, keski- ja korkeilla lentokorkeuksilla ne kykenivät muun muassa dronejen tukemana toimimaan Ukrainan ilmatorjunnan ulottumattomissa.

Sodan aikana Venäjän Su-25SM/SM3-rynnäkkökonekalustoa on käytetty eri tavalla kuin muuta ilmavoimien kalustoa. Su-25:t ovat hyökänneet etulinjassa Ukrainan maavoimien kohteita vastaan, tyypillisesti alle 1000 metrin, välillä jopa alle 100 metrin korkeudesta.

Näissä operaatioissa kaluston suurin uhka on ollut ukrainalaisten olalta laukaistava it-ohjuskalusto. Su-25:n omasuojajärjestelmä on tutkijoiden mukaan toiminut sinänsä hyvin, mutta Ukrainalla on ollut käytössään varsin paljon ohjuksia, joten pudotuksia on tehty yksittäisen laukaisun pienestä osumatodennäköisyydestä huolimatta.

Syyskuun vastahyökkäyksestä lähtien Ukrainan hävittäjäkalusto on kyennyt hyödyntämään yhdysvaltalaisia, tutkasignaaliin hakeutuvia AGM-88 HARM -ohjuksia Venäjän ilmatorjunnan tukahduttamiseen. Tämä taas on antanut Ukrainan Su-25- ja Su-24 -kalustolle entistä enemmän toimintavapautta rynnäköidä Hersonin ja Harkovan alueilla.

Venäjä puolestaan jatkaa etenkin MiG-31BM- ja Su-35S -kalustolla suoritettavaa hävittäjätoimintaa Ukrainan ilmatorjunnan ulottumattomissa. Konetyyppien pitkän kantaman ohjuksilla kyetään edelleen aiheuttamaan tehokkaasti tappioita Ukrainan hävittäjä- sekä rynnäkkökonekalustolle.

Venäjän maajoukot ovat Harkovan, Luhanskin ja Hersonin alueella vaikeuksissa, mutta tästä huolimatta Su-25- ja Su-34-kalustolla lennettävien rynnäkkötehtävien tempo ei raportin mukaan ole sanottavasti kasvanut.

Todennäköistä onkin, että Venäjä haluaa säästellä Su-34-kalustoaan uusilta tappioilta.