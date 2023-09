Eduskunta keskustelee tänään hallituksen tiedonannosta yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämisestä suomalaisessa yhteiskunnassa​.

Tiedonantoa on kutsuttu lyhyemmin myös rasismitiedonannoksi.

Tiedonannolla hallitus pyrkii vastaamaan kuohuntaan perussuomalaisministerien ympärillä sekä sovittelemaan hallituskriisin. RKP nimittäin harkitsi pitkään, voiko se antaa luottamuksensa hallitukselle ja perussuomalaisministereille. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson on korostanut päätöksen suhteen juuri tiedonannon merkitystä.

RKP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson kertoi viime viikolla, että ryhmä aikoo äänestää hallituksen jatkon puolesta, mutta perussuomalaisia kovasanaisesti kritisoinut kansanedustaja Eva Biaudet on edelleen epävarma äänestyspäätöksestään. Varsinaiset äänestykset käydään ylihuomenna perjantaina.

Oppositiopuolueista vasemmistoliitosta ja vihreistä on jo linjattu, että hallituksen luottamuksen lisäksi perjantaina on luvassa luottamusäänestykset valtiovarainministeristä, perussuomalaisten puheenjohtajasta Riikka Purrasta ja elinkeinoministeri Wille Rydmanista (ps).

Kohut alkoivat kesän alkupuolella Vilhelm Junnilan natsiviittauksista. Junnila erosi elinkeinoministerin tehtävästä, vaikka selvisi luottamusäänestyksestä huolimatta siitä, ettei RKP antanut hänelle tukeaan.

Junnilan jälkeen yltyi keskustelu Purran vanhoista Scripta-kirjoituksista ja Junnilan seuraajaksi valitun elinkeinoministeri Rydmanin yksityisviesteistä vuodelta 2016, jolloin tämä oli 30-vuotias kansanedustaja.

Hallituksen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista

Pääministeri Orpon mukaan hallitus halusi tiedonannolla varmistaa, että eduskunta pääsee käymään perusteellista parlamentaarista keskustelua hallituksen linjasta ja suunnitelmista yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Orpon mukaan rasismi on edelleen myös suomalaisen yhteiskunnan ongelma.

”Esimerkiksi työmarkkinoilla ja koulutuksessa on syrjiviä asenteita ja rakenteita, joita pitää muuttaa. Muutos edellyttää rehellistä keskustelua ja siitä kumpuavia toimia. Molempiin tämä hallitus on valmis. Rasismille ei ole suomalaisessa yhteiskunnassa tilaa. Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut edistämään demokratiaa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia”, Orpo sanoi esittelypuheenvuorossaan.

”Hallitus on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä ja tekemään työtä rasismin torjumiseksi. Hallituksen jokainen ministeri irtisanoutuu rasismista ja sitoutuu omassa työskentelyssään aktiiviseen työhön rasismia vastaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Tämä on hallituksen viesti eduskunnalle, suomalaisille, Suomeen muuttaneille ja muuttoa pohtiville sekä maailmalle: Suomi on jatkossakin avoin ja kansainvälinen maa. Otamme ongelmat vakavasti. Teemme määrätietoisesti töitä niiden ratkaisemiseksi.”

Orpon mukaan tiedonanto valmisteltiin ripeästi, mutta perusteellisesti, ja valtiosihteereiden ja kansliapäälliköiden työryhmä kuuli noin sataa asiantuntijaa. Tiedonanto nojaa hallitusohjelman kirjauksiin ja edellisten hallitusten tekemään työhön.

”Tiedonanto konkretisoituu edelleen toimenpideohjelmalla, joka hyödyntää edellisen hallituksen Yhdenvertainen Suomi –ohjelman toimia. Työryhmän kuulemisissa toistui tarpeita, jotka hallitus on työssään huomioinut. Näitä ovat muun muassa yhteiskunnan eriarvoistavien rakenteiden purkaminen, hyvien väestösuhteiden vahvistaminen, työmarkkinoille pääsyn keskeinen merkitys ja rasismia koskevan tietopohjan vahvistaminen. Lainsäädännön osalta muutostarpeita esitettiin kuulemisissa vähän. Lainsäädäntö on meillä kokonaisuutena hyvällä tasolla.”

Orpon mukaan yhdenvertaisuuden toteutumisessa on parannettavaa ja lainsäädännön toiminnassa ja sen valvonnassa on puutteita. Hallitus arvioi tiedonannon toimien etenemistä ja mahdollisten jatkotoimien tarvetta hallituksen puoliväliriihessä 2025, Orpo kertoo.

”Olemme hallituksena sitoutuneet tekemään työtä syrjinnän ja rasismin torjumiseksi koko vaalikauden. Vetovastuu siirretään valtioneuvoston kansliaan ja minä pääministerinä johdan työtä. Kokoamme valtioneuvoston kansliaan syrjinnän vastaista osaamista. Pidämme huolta, ettei työ yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja syrjimättömyyden puolesta jää sanoiksi paperille. Siksi varaamme toimenpiteiden toteuttamiseen budjettiriihessä myös resursseja – menokehysten puitteissa.”

”Teemme yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden eteen enemmän kuin Suomessa on aiemmin tehty. Teemme parhaamme. Päätöksenteossa on tärkeää kuulla heitä, jotka kokevat arjessaan rasismia ja syrjintää tai työskentelevät näiden ongelmien ratkaisemiseksi. Käynnistämme johdollani vuosittaiset pyöreän pöydän keskustelut yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämiseksi. Vahvistamme myös vuoropuhelua kansalaisjärjestöjen kanssa.”

Orpo mainitsi vihapuheen

Orpon mukaan hallitus käsittelee vuosittain Suomen saamat kansainväliset suositukset.

”Erityisesti vihapuheen estäminen on noussut keskeisesti esille viimeisimmissä suosituksissa. Torjumme tehokkaasti toimintatapoja, joilla kiihotetaan syrjintään, vainoon, vihaan tai väkivaltaan yksilöä tai ryhmää vastaan etnisen alkuperän, kansallisuuden, uskonnon, tai muun vastaavan tunnusmerkin perusteella. Vahvistamme mahdollisuuksien tasa-arvoa myös työmarkkinoilla ja edistämme työelämän syrjimättömyyttä, monimuotoisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa.”

Orpon mukaan rasismi voidaan kitkeä suomalaisesta yhteiskunnasta vain yhteistyöllä.

”Toivon, että kaikki poliittiset puolueet ja suomalainen yhteiskunta laajasti ovat tässä työssä mukana. Vain yhdessä voimme onnistua.”

”Meidän on säilytettävä tässä yhteiskunnassa sellainen ilmapiiri, jossa vaikeistakin asioista puhutaan. Sellainen ilmapiiri, jossa kuuntelemme toisiamme, emmekä keskity vain oman viestimme läpi saamiseen. Ministereillä, kansanedustajilla ja muilla poliittisilla toimijoilla on erityisen suuri vastuu – paitsi yhteiskunnallisen keskusteluilmapiirin luomisessa myös siinä, että kunnioitamme toinen toistamme. Kärjistämisen ja vastakkainasettelun sijaan on etsittävä yhteistä suuntaa.”

