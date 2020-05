Keskustan puheenjohtajan, valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) mukaan Euroopan komission esitykseen 750 miljardin euron elvytysrahastosta liittyy paljon asioita, ”joita täytyy tarkkaan selvittää”.

”On tärkeää, että kriisin nojalla ei tehdä asioita, joiden nojalla maiden vastuuta omasta talouspolitiikasta jaettaisiin kaikkien harteille”, Kulmuni sanoi Ylen A-studiossa keskiviikkoiltana.

Koronaelvytykseen tarkoitetuista rahoista peräti 500 miljardia euroa myönnettäisiin suorina avustuksina ja 250 miljardia euroa lainoina. Komission esitys lisäisi yhteisvastuuta EU:ssa, sillä komissio ottaisi koronaelvytystä varten lainaa, jotka EU-maat takaisivat ja jotka olisi tarkoitus maksaa takaisin unionin verotusoikeuden lisäämisellä ja uusilla EU-veroilla.

Komissio laskee, että näillä veroilla voisi rahoittaa koko paketin, jolloin EU-maiden jäsenmaksuja ei tarvitsisi nostaa. Ministeri Kulmuni kuitenkin varoittaa jäsenmaksujen noususta.

”Siinä [paketissa] on uusi elementti sen suhteen, että Euroopan yhteiseen budjettiin tulisi elvytysrahasto, joka seuraavina vuosikymmeninä maksettaisiin takaisin korkeampina jäsenmaksuina”, Kulmuni sanoo.

Kulmunin mukaan paketin oikeudellinen läpikäynti on tärkeää, sillä sen suhteesta esimerkiksi EU:n perussopimuksiin ja Suomen perustuslakiin on noussut kysymyksiä. Myöskään jako-osuudet ja muut taloudelliset seikat eivät vielä ole tarkasti tiedossa.

Suomi on muiden pohjoisten jäsenmaiden tavoin toivonut paketin lainapainotteisuutta, mutta tämän osalta komission esitys oli pettymys massiivisen suoran tuen vuoksi. Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) totesikin Twitterissä, että elpymisrahasto on suurin piirtein odotetun kokoinen, mutta suoran tuen ”osuus on suurempi kuin odotimme”.

”En usko, että tämä malli tällaisenaan tulee menemään Euroopassa läpi, vaan nyt siitä aletaan neuvottelemaan. Suomelle on ollut tärkeää, että se on lainapainotteinen ja lainoissa on ehdollisuutta”, Katri Kulmuni sanoi Ylellä.

Hallituksella ei toistaiseksi ole yhteistä kantaa elvytyspakettiin, mutta puolueissa toki on erilaisia ”painotuksia”, Kulmuni sanoi.

Valtiovarainministerin mukaan EU-alueen kilpailukyky ei synny siitä, että otetaan ”lisää velkaa tai nostetaan veroja”, vaan se vaatii uudistamista.

