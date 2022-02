New Yorkin jätevesistä löydetty omituinen koronaviruksen muunnos on askarruttanut sikäläisiä virologeja ja mikrobiologeja jo vuoden, kertoo New York Times.

Tutkijoiden ”kryptiseksi sukulaiseksi” nimeämä virusvariantti on vuoden mittaan putkahdellut tämän tästä ja kiihtyvään tahtiin koronaviruksen jätevesiseurannassa, mutta tutkijat eivät ole pystyneet päättelemään, mikä sen alkulähde tai merkitys on.

Yrittämisestä se ei ole jäänyt kiinni, sillä varianttia levittävän lähteen selvittämisestä näyttää tulleen tutkijoille eräänlainen pakkomielle.

”Olemme etsineet sitä kaikkialta”, mikrobiologi Monica Trujillo Queensboroughin Community Collegesta kertoo New York Timesissa.

Hän kuuluu tutkimusryhmään, joka julkaisi tapauksesta torstaina mysteerivariantista ja sen jäljittämisestä artikkelin tiedelehti Nature Communicationissa.

Tutkijoiden mukaan poikkeuksellisen variantin levittäjän löytäminen on tärkeää, koska muunnoksista voi lähteä liikkeelle jälleen uusia pandemian aaltoja.

Tähän mennessä virusmuunnosta ei ole tavattu koronapotilailta.

Virusmuunnos on voinut kehittyä eläimessä

Etsintäkuulutetun virusvariantin alkuperästä on tehty vilkkaasti teorioita. Osa arvelee, että kyseessä on ihminen, jonka koronavirusta ei ole tunnistettu näytteen sekvensoinnissa.

Tutkimukseen osallistunut virologi John Dennehy pohtii, voisko viruksen lähde olla pitkäaikaishoidossa oleva potilas, koska muunnosta on löytynyt kaupungissa vain joiltakin tarkkailualueilta.

”Lähetin sähköpostilla kyselyjä lääkäreille noiden alueiden sairaaloissa, mutta ne saanut koskaan vastausta”, Dennehy kertoo.

Toinen suosittu arvaus on, että virusmuunnos on kehittynyt jossakin eläimessä – kenties New Yorkin uumenissa asuvassa valtavassa rottapopulaatiossa. Jätevesien viruskanta on pääosin ihmisistä, mutta joukossa on myös jonkin verran rottien, koirien ja kissojen RNA:ta.

Tätä teoriaa tukee ajatus, että näin kauan kiertäneestä virusmuunnoksesta pitäisi jo olla havainto edes yhdessä ihmisestä otetussa koronanäytteessä, mutta näin ei ole tapahtunut.

Lisäksi tämän virusmuunnoksen prosentuaalinen osuus jätevesiseurannassa kasvoi juuri touko-kesäkuussa 2021, vaikka New Yorkissa ihmisten koronatapausten ilmaantuvuus laski.

Eläinten terveydestä vastaavat viranomaiset ovat viime kesästä lähtien tutkineet New Yorkin rottakannan verinäytteitä löytääkseen koronatartuntoja, mutta niitä ei ole löytynyt. Rotat eivät välttämättä sittenkään ole jahdatun virusmuunnoksen kantajia.

Etsintä siis jatkuu, ja sitä pyritään laajentamaan Yhdysvaltojen muihin osavaltioihin.

Tutkinta laajenee muihin osavaltioihin

Jätevesitutkimuksissa löydettyjen koronavirusten sekvensoinnissa keskitytään rajattuun alueeseen virusta, lähinnä sen piikkiproteiiniin. Tarjolla on siis tietoa vain kapeasta alueesta viruksen geeneistä, mutta tiukka rajaus antaa mahdollisuuden kerätä laajalti dataa jätevesistä.

Muunnoksessa on joitakin piirteitä omikronista, tai muuntuneita osia samoilla alueilla virusta kuin omikronissa.

Muunnosta on New Yorkissa tavattu rajatulta alueelta. Sen lisäksi havaintoja on tehty Kalifornian jätevesistä.

LUE SEURAAVAKSI: